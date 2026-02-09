Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς

Σχεδόν ολοσχερής είναι η καταστροφή κατοικίας στην Τοπική Κοινότητα Βρυσέλλας Φιλιατών στη Θεσπρωτία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και 15 πυροσβέστες επιχειρώντας στην κατάσβεση και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εργάτες που διέμεναν στην κατοικία την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρίσκονταν στον κάμπο και όχι εντός του σπιτιού, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει κανείς.



Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικημένη ζώνη, γεγονός που προκάλεσε αυξημένη κινητοποίηση των δυνάμεων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και του έργου της Πυροσβεστικής