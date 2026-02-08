Φωτιά στο Βόλο: Από θαύμα σώθηκε ηλικιωμένη

Από θαύμα γλίτωσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Βόλο, καθώς το σπίτι της στην οδό Τσοποτού στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, ήταν το σημείο που ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά.

Το σπίτι της ηλικιωμένης έγινε παρανάλωμα του πυρός, όμως η γυναίκα απουσίαζε εκείνη την ώρα και είδε την καταστροφή ενώ επέστρεφε.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ηλικιωμένη χρησιμοποιούσε για θέρμανση μια ξυλόσομπα, από την οποία φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά.

Η καταστροφή στο σπίτι ήταν ολοκληρωτική, καθώς κατέρρευσε ακόμη και η στέγη. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ, χωρίς να κινδυνεύσουν παρακείμενες ιδιοκτησίες, σε μια περιοχή του Βόλου που είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη και θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλος κίνδυνος.