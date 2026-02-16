Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα
H φωτιά εκδηλώθηκε σε στρώμα, με πιθανότερη αιτία την ύπαρξη αναμμένου κεριού
Πυρκαγιά ξέσπασε στις 2:40 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα κοντά στη Σχολή Τυφλών, στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, στη Θεσσαλονίκη προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε στρώμα, με πιθανότερη αιτία την ύπαρξη αναμμένου κεριού. Στο διαμέρισμα διαμένει ζευγάρι ηλικίας 58 και 63 ετών.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο ένοικοι παρελήφθησαν προληπτικά από το ΕΚΑΒ, καθώς εισέπνευσαν καπνό κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, που επιχείρησε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα και έξι πυροσβέστες.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο δωμάτιο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του διαμερίσματος.
Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
