Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε, χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα επί της Λεωφόρου Σπάτων.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν αρχικά 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ. Αργότερα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν.
Στις φλόγες το κτίριο
Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο άλλης επιχείρησης, ωστόσο αντιμετωπίστηκε χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.
Κάηκε ολοσχερώς
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο αποθηκευτικός χώρος επιχείρησης με αθλητικά είδη που καίγεται βρίσκεται στο 18ο χιλιόμετρο επί της λεωφόρου Σπάτων. Η αποθήκη έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.
Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς
Με εντολή του Αρχηγού της Πυροσβεστικής από την πρώτη στιγμή στο έσπευσε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να ερευνηθεί αν η φωτιά προκλήθηκε από εμπρηστική ενέργεια.
