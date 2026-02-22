Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στα Σπάτα – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε γνωστή επιχείρηση με αθλητικά είδη στα Σπάτα.

Στο σημείο, επί της λεωφόρου Σπάτων, έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 21 πυροσβέστες και 9 οχήματα, Επίσης επιχειρούν εθελοντές και συνδράμουν οχήματα ΟΤΑ.

Το κτίριο στις φλόγες

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, η φωτιά ξεκίνησε στο πίσω μέρος του κτιρίου και γρήγορα έλαβε διαστάσεις.

Ο πυκνός μαύρος καπνός που υψώνεται στον ουρανό είναι ορατός από πολλές περιοχές.

Για την ώρα δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον τραυματισμό ενώ ερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς.