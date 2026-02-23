Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη – Επιχείρηση της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, 23 Φεβρουαρίου στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εντός των πρώην κεραμείων Αλλατίνη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική καίει σε απορρίμματα. Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεση της φωτιάς έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Δείτε φωτογραφίες:



