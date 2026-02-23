Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη – Επιχείρηση της πυροσβεστικής
Η φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική καίει σε απορρίμματα. Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεση της φωτιάς έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα
- Εγραψε παιδικό βιβλίο για τον θάνατο του άντρα της - Τώρα δικάζεται για τη δολοφονία του
- Τέλος το αυτόνομο «Google Weather» - Ενοποίηση των υπηρεσιών καιρού
- Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
- ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, 23 Φεβρουαρίου στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εντός των πρώην κεραμείων Αλλατίνη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική καίει σε απορρίμματα. Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεση της φωτιάς έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Δείτε φωτογραφίες:
- Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση
- O Τιμ Γκαν του Project Runway σπάει τη σιωπή του για τα 43 χρόνια αγαμίας μετά τον οδυνηρό χωρισμό του στα 29 του
- Πύργος: Σοβαρό με τροχαίο με 4 τραυματίες στον κόμβο Ολυμπίων
- Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά
- Ήπια διάσειση ο Καρέτσας – Χάνει τη ρεβάνς με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ (pic)
- Ινδία: Αεροσκάφος μεταφοράς ασθενών με επτά επιβαίνοντες συνετρίβη στο Τζαρκχάντ
- Ερντογάν: Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε «τις θέσεις μας σε σχέση με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο»
- Θλίψη στη Σενεγάλη: Πέθανε 25χρονος ποδοσφαιριστής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις