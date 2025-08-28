newspaper
Τέμπη: Παραδόθηκε στον ανακριτή το πόρισμα της ΔΑΕΕ – Η καθυστέρηση στις έρευνες και οι αμφιβολίες
28 Αυγούστου 2025

Τέμπη: Παραδόθηκε στον ανακριτή το πόρισμα της ΔΑΕΕ – Η καθυστέρηση στις έρευνες και οι αμφιβολίες

Το πόρισμα της πυροσβεστικής για την τραγωδία στα Τέμπη παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη.

Στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη, βρίσκεται το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς λέει το πολυσέλιδο πόρισμα και χωρίς, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, να καταλήγει σε συμπέρασμα, αυτό που γίνεται γνωστό (σε μία σελίδα) είναι πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις λόγω της σύγκρουσης…

Παραδόθηκε το πόρισμα της πυροσβεστικής – Τι αναφέρει

Σύμφωνα με το larissanet.gr -το μοναδικό μέσο ενημέρωσης που διέρρευσε το πόρισμα- η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας «δεν φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης».

Ένα μικρό ιστορικό

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει εμπλακεί σε πολλαπλές πτυχές της υπόθεσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα για την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ μετέβη αρχικά στα Τέμπη (στις 2 Μαρτίου 2023) για να διενεργήσει αυτοψία και να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Ωστόσο, αποχώρησε την επόμενη ημέρα χωρίς να πραγματοποιήσει ουσιαστικές προανακριτικές πράξεις, όπως αυτοψία ή λήψη δειγμάτων. Σύμφωνα με καταθέσεις υπαλλήλων, έλαβαν εντολές από ανώτερο συντονιστή να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια και να επιστρέψουν στην υπηρεσία τους.

Δύο χρόνια μετά το δυστύχημα, κατόπιν εντολής του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ (συνοδευόμενο από δικαστικούς πραγματογνώμονες) πραγματοποίησε αυτοψία στο Κουλούρι, τοποθεσία που φυλάσσονταν τα συντρίμμια απο τη μοιραία σύγκρουση.

Εντοπίστηκαν τμήματα της καμπίνας (κόκπιτ) της δεύτερης μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα οποία συλλέχθηκαν ως δείγματα για χημική ανάλυση.

Αντιδράσεις και αμφιβολίες

Η καθυστέρηση των ερευνών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι κατέθεσαν συμπληρωματικές μηνύσεις κατά του ανακριτή για αμέλεια αμφισβητώντας την αξιοπιστία των ευρημάτων λόγω φθοράς και αλλοίωσης των συντριμμιών από περιβαλλοντικές συνθήκες.

Με το πόρισμα της ΔΑΕΕ όπως όλα δείχνουν κλείνει οριστικά μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη η πολυδιάστατη αλλά και πολυσυζητημένη έρευνα για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

