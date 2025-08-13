Κινητοποίηση μηχανοδηγών έξω από τα γραφεία της Hellenic Train για τις απολύσεις

Κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της Hellenic Train στην Αθήνα για τις απολύσεις εργαζομένων που καταγγέλλουν, πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου μηχανοδηγοί της εταιρείας.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) Κώστας Γενηδούνιας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε πως «ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την παρουσία. Συνεχίζουμε! Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αίτημα για συνάντηση με αντιπροσωπεία μας με τη διοίκηση, δεν βρέθηκε κανείς στο κτίριο». Ανάλογη κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί στις 15:30 στον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης.

Απολύσεις από τη Hellenic Train πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Τι ανέφερε ο Γενηδούνιας στο in

Απολύσεις εργαζομένων από τη Hellenic Train λίγο πριν τη συνταξιοδότησή τους καταγγέλλουν μηχανοδηγοί στο in, «χωρίς καμία αιτιολογία», προαναγγέλλοντας απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ο Κώστας Γενηδούνιας, μιλώντας στο in, κατήγγειλε τη στάση της Hellenic Train, κάνοντας λόγο για εκκαθαρίσεις προσωπικού, με οσμή εκδικητικότητας.

«Απολύθηκαν δύο μηχανοδηγοί με 40 χρόνια υπηρεσίας. Ο ένας εξ’ αυτών ήταν πιστοποιημένος εκπαιδευτής και επιτηρούσε μηχανοδηγούς, είχε αξιολογηθεί. Χωρίς καμία αιτιολογία και οι δύο απολύθηκαν, ενώ, μάλιστα, ο ένας απολύθηκε ενώ βρισκόταν στη δουλειά», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο εργαζόμενοι, περίπου 60 ετών, απολύθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Ο ένας επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο, ενώ ο δεύτερος σε δύο χρόνια.

Παράλληλα, επισήμανε πως το σωματείο θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για τις απολύσεις -αν αυτές δεν αρθούν από την εταιρεία- οι οποίες, κατά τον ίδιο, έχουν φτάσει ήδη τις έξι το τελευταίο διάστημα. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι οι μηχανοδηγοί «θα δικαιωθούν».