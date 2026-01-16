Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός
Η γιατρός που κάνει την ειδικότητά της στην παθολογία και έχει καταγωγή από τη Νεάπολη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν την μηνιγγίτιδα.
- Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε 13χρονη λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας
- Το λάθος που κοστίζει στο επίδομα θέρμανσης – Τι πρέπει να κάνετε
- Ταξιδιωτική οδηγία – καμπανάκι της Βρετανίας για τουλάχιστον 18 χώρες – Μεταξύ αυτών και η Κύπρος
- Η ΕΕ διοχετεύει όλο και περισσότερη ενέργεια στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα πλήττει ενεργειακές υποδομές
Διασωληνωμένη νοσηλεύεται 25χρονη γιατρός που κάνει την ειδικότητα στο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.
Η 25χρονη παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα, όπου και διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.
Μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ στο Ηράκλειο
Ελλείψει διαθέσιμου κρεβατιού ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και τα 4 κρεβάτια της Εντατικής έχουν ασθενείς, όπως είπε στο patris.gr ο πρόεδρος Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο.
Η γιατρός που κάνει την ειδικότητά της στην παθολογία και έχει καταγωγή από τη Νεάπολη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν την μηνιγγίτιδα.
“Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή, την παρακολουθούμε” είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης.
“Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο”, επεσήμανε μιλώντας στο στο patris.gr ο Κώστας Καραταράκης πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών ν. Λασιθίου και πρόσθεσε: Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά.
- Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός
- Νεκτάριος Γαλίτης: Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας – Ο αποχαιρετισμός του Μιχάλη Ιατρόπουλου
- ΗΠΑ: «Αδικαιολόγητος» ο θάνατος της Ρενέ Γκουντ για την πλειονότητα των Αμερικανών – Την δολοφόνησε η ICE
- Νέφη virga – Τι είναι το φαινόμενο της «ξηρής καταιγίδας» που εμφανίστηκε στην Αττική
- ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025
- Ιράν: Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή – Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του με Νετανιάχου
- Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση δύο εγκληματικών ομάδων διακίνησης λαθραίων τσιγάρων – 14 συλλήψεις
- Η Αϊτάνα Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο Μουντιάλ 2026 (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις