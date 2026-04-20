Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Το ανεκτίμητο διαμάντι των Κυκλάδων – Ποιο νησί φιλοξενεί σε εξασέλιδο αφιέρωμα, δημοφιλές βρετανικό περιοδικό
Planet Travel 20 Απριλίου 2026, 08:51

Το βρετανικό περιοδικό το οποίο φιλοξενεί το μεγάλο αφιέρωμα στο νησί μας, διανέμεται σε 70 χώρες

Ως ένας αυθεντικός και ανερχόμενος ταξιδιωτικός προορισμός διεθνούς ενδιαφέροντος, αναδεικνύεται το νησί της Σύρου, μέσα από εκτενή αφιερώματα καθιερωμένων βρετανικών μέσων.

Συγκεκριμένα, στο εξασέλιδο άρθρο του  νέου τεύχους του βρετανικού περιοδικού Wanderlust Travel Magazine, το νησί παρουσιάζεται ως μια αυθεντική εναλλακτική πρόταση στις Κυκλάδες, που συνδυάζει την αρχιτεκτονική κομψότητα, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά, χωρίς την έντονη τουριστική πίεση άλλων προορισμών.

Το νησί της Σύρου σε εξασέλιδο βρετανικό αφιέρωμα

Το Wanderlust αποτελεί το μακροβιότερο ανεξάρτητο ταξιδιωτικό μέσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, διανέμεται σε 70 χώρες και αναγνωρίζεται ως το κορυφαίο consumer travel magazine στη M. Βρετανία.

Στο εξασέλιδο αφιέρωμα του νέου τεύχους, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρωτεύουσα Ερμούπολη, η οποία περιγράφεται ως ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο των Κυκλάδων, με εντυπωσιακή νεοκλασική αρχιτεκτονική, μαρμάρινους δρόμους και σημαντικά τοπόσημα όπως το Δημαρχείο και το Θέατρο Απόλλων.

Το δημοσίευμα αναδεικνύει επίσης τη μοναδική διττή ταυτότητα του νησιού, με την αρμονική συνύπαρξη Καθολικών και Ορθόδοξων χριστιανικών στοιχείων, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο πολιτισμικό χαρακτήρα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ιστορική σημασία της Σύρου ως εμπορικού και ναυτιλιακού κόμβου του 19ου αιώνα, καθώς και η εξέλιξή της σε σημαντικό διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη φυσική ομορφιά του νησιού, με τις απομονωμένες παραλίες, τις περιπατητικές διαδρομές και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά της Σύρου. Το άρθρο προτείνει δραστηριότητες όπως πεζοπορία, θαλάσσιες εξορμήσεις σε απομονωμένους όρμους και επισκέψεις σε σημαντικούς αρχαιολογικούς προορισμούς, όπως η κοντινή Δήλος, αναδεικνύοντας τη στρατηγική θέση του νησιού στο κέντρο του Αιγαίου.

Παράλληλα, η γαστρονομία προβάλλεται ως βασικό στοιχείο της εμπειρίας, με αναφορές στην τοπική κουζίνα, τα φρέσκα θαλασσινά και τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως τα τυριά και το λουκούμι, που ενισχύουν την αυθεντικότητα της «αρχόντισσας των Κυκλάδων».

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι η Σύρος αποτελεί ιδανική επιλογή για ταξιδιώτες που αναζητούν έναν ποιοτικό, πολιτιστικό και λιγότερο κορεσμένο προορισμό στο Αιγαίο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, φύση και τοπική φιλοξενία.

Αντίστοιχα σημαντική είναι και η δημοσίευση στο The i Paper, ένα μέσο με ισχυρή παρουσία στο Βρετανικό κοινό, το οποίο απευθύνεται σε αναγνώστες με υψηλό μορφωτικό και ταξιδιωτικό υπόβαθρο. Συνολικά, το άρθρο προβάλλει τη Σύρο ως έναν προορισμό, που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη τάση για πιο βιώσιμα και «πραγματικά» ταξίδια, μακριά από την υπερτουριστική εμπειρία.

Η επίσκεψη της συντάκτριας των άρθρων πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, με την ενεργό στήριξη του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας και του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με την καταλυτική συμβολή πλήθους επαγγελματιών  του νησιού.

«Η παρουσία της Σύρου σε σημαντικά Βρετανικά μέσα, όπως το Wanderlust και το The i Paper αποτελεί μια προβολή με ουσιαστικό αποτύπωμα. Απευθύνεται σε ένα κοινό ταξιδιωτικά ώριμο, με ενδιαφέρον για αυθεντικούς προορισμούς, πολιτισμό και ποιότητα. Μέλημα μας είναι η Σύρος να κερδίσει σταθερά έδαφος ως ένας προορισμός με ταυτότητα, αυθεντικότητα και πραγματικό περιεχόμενο, και αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που επιδιώκουμε να μεταφέρουμε στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, Γιάννης Α. Βουτσίνος.

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Αντίποινα για αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη
Η Ευρώπη είναι γνωστή για τις μεγάλες, εντυπωσιακές πόλεις της, γεμάτες πολιτισμό και ιστορία, αλλά πίσω από τη λάμψη τους κρύβεται και μια πιο ήσυχη, αυθεντική πλευρά που αξίζει να ανακαλύψει κανείς

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

Slowjamastan: Ο Σουλτάνος της Ειρήνης μας καλωσορίζει στο φρέσκο σουρεαλιστικό μικροέθνος της Γης
11 στρέμματα στην έρημο της Καλιφόρνια αρκούν για το νέο μικροέθνος που καλωσορίζει τους πάντες αλλά απαγορεύει τα Crocs. Μα τι είναι το Slowjamastan; 

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Καύσιμα: «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ – Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
Η εικόνα για τα καύσιμα στην Ελλάδα δείχνει μια παγιωμένη κατάσταση υψηλών τιμών, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να έχει σταθεροποιηθεί πάνω ή λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά. Η «γεωγραφία» της ακρίβειας και οι δυστοπικές προβλέψεις.

Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)
Η Σίτι νίκησε την Άρσεναλ με 2-1 και μείωσε τη διαφορά στο -3, έχοντας ένα ματς λιγότερο, ενώ πλέον έχει πάρει και την ισοβαθμία. Το πρόγραμμα των δύο μέχρι το φινάλε της Premier League.

Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
«Προσπαθούμε σε μια δύσκολη εποχή με πολέμους, εμφύλιο στο Σουδάν, με μεταναστευτικές ροές κ.λ.π., να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε το Λιμενικό Σώμα να κάνει τη δουλειά του» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
Με selfies, συναντήσεις και αρκετές χειραψίες, αλλά πρωτίστως με έναν ισπανικό προοδευτικό αέρα, επιστρέφει από τη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα και να καταθέτει εντός της εβδομάδας τροπολογία για τις τράπεζες.

Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι
Πανιώνιος, Μαρούσι κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι Προμηθέας και Κολοσσός εμπλέκονται στα «σενάρια» αποφυγής του υποβιβασμού, η αλλιώς σενάρια παραμονής στη Stoiximan GBL. Δείτε ποια είναι.

Λιοσίων: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε – Ξεσπά η μητέρα της
Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - Ναρκωτικά σε σχολεία διακινούσε ο 16χρονος Σουδανός που την εγκατέλειψε.

Δημογραφικό: Πόσοι θα είναι οι Έλληνες το 2100 – Η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού
Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν έντονα τα φαινόμενα γήρανσης και υπογεννητικότητας. Η μεγάλη ανησυχία με βάση τις προβολές έως το 2100 και η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού.

Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει
Με ιδιαίτερο σαρκασμό ο αρθρογράφος της Haaretz αναρωτιέται αν έχουν μείνει καθόλου στόχοι για να βομβαρδίσει το Ισραήλ και να ικανοποιήσει την όρεξή του για μιλιταρισμό.

Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι
Για δεκαετίες, στην αμερικανική κοινή γνώμη η Κίνα θεωρούνταν κυρίως ένας ισχυρός και απειλητικός ανταγωνιστής, ταυτισμένος με οικονομικό φόβο, πολιτική καχυποψία και πολιτισμική απόσταση

Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία μετά την κατάληψη από τις ΗΠΑ ιρανικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ - Με αντίποινα προειδοποιεί η Τεχεράνη που δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, εκτός αν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
Ο δράστης μετά το μακελειό,  καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
Από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομική ελίτ, το αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει ισχυρό - Ο νέος ούγγρος ηγέτης, Πέτερ Μαγιάρ, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές τομές

«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

