16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16 Φεβρουαρίου 2026, 16:46

Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Spotlight

Μία σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Σκόπελος καθώς συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς που προτείνεται να επισκεφθεί κανείς το 2026 για «slow travel», σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό blog Just One For The Road.

Στο σχετικό δημοσίευμα, η Σκόπελος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και παρουσιάζεται ως ένας πολύπλευρος ελληνικός νησιωτικός προορισμός που διατηρεί τον αυθεντικό του χαρακτήρα και προσφέρει μια εμπειρία ποιοτικών διακοπών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μοναδική φυσική ομορφιά του νησιού με τα καταπράσινα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τις κρυστάλλινες παραλίες και το αρμονικό τοπίο που συνδυάζει βουνό και δαντελωτή ακτογραμμή.

Το άρθρο επισημαίνει ότι η Σκόπελος «κινείται στον σωστό βηματισμό» και δεν ακολουθεί τον ρυθμό δημοφιλών μαζικών προορισμών, αλλά ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, τη γαλήνη και την ισορροπία που προσφέρει στον επισκέπτη συνδυαστικά με τη διασκέδαση, τη χαλάρωση και τη μουσική κάθε είδους.

Επίσης, γίνεται αναφορά στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, στο παραδοσιακό λιμάνι, στα βυζαντινά εκκλησάκια και στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του νησιού, στοιχεία που συνθέτουν μια εμπειρία γνήσιας ελληνικής φιλοξενίας. Παράλληλα, τονίζεται η διεθνής αναγνωρισιμότητα που απέκτησε η Σκόπελος μέσα από τα γυρίσματα της ταινίας «Mamma Mia!», χωρίς ωστόσο αυτό να αλλοιώνει τον ήπιο και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα της.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο διαδικτυακό μέσο διαβάζεται από επαγγελματίες του τουρισμού και έχει βραβευθεί πρόσφατα στην Μ. Βρετανία ως Best Emerging Travel Blog. Ο δημιουργός του που επισκέφτηκε την Σκόπελο μετά από πρόσκληση του Δήμου έχει επίσης διακριθεί ως Travel Blogger & Writer of the Year in UK.

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους. Εκτός από την ελληνική νησιωτική παρουσία, η λίστα περιλαμβάνει προορισμούς από τη Γαλλία, το Βιετνάμ, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, την Ταϊλάνδη και το Βόρνεο.

Παράλληλα, στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το αφιέρωμα της κορυφαίας βρετανικής εφημερίδας The Sun, που δημοσιεύθηκε το ίδιο διάστημα, το οποίο παροτρύνει τους αναγνώστες της να μην συμβιβαστούν με «μέτριες» επιλογές και «να επισκεφτούν ένα νησί που το λατρεύουν όλοι οι ταξιδιώτες και θέλουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά».

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του νησιού, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, είναι η άρρηκτη σύνδεση με τη δημοφιλή ταινία Mamma Mia καθώς οι τουρίστες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε οργανωμένες εκδρομές στα εμβληματικά σημεία όπως το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη και την παραλία Καστάνη, σκηνές που έχουν χαραχθεί στη μνήμη των θεατών. Σύμφωνα με τη The Sun που ανέδειξε τον προορισμό στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής του Δήμου, το νησί αποτελεί παράδειγμα πώς ένας παραδοσιακός ελληνικός προορισμός, «χωρίς να απαρνηθεί την ταυτότητά του», μπορεί να υποδεχθεί ταξιδιώτες με διαφορετικά ενδιαφέροντα, από τους λάτρεις της κινηματογραφικής γοητείας έως εκείνους που αναζητούν ποιοτικό φαγητό, αληθινή φιλοξενία και γαλήνια παραθαλάσσια τοπία.

«Η διαρκής παρουσία της Σκοπέλου σε τόσο επιλεκτικές λίστες και αφιερώματα των σημαντικότερων διεθνών ΜΜΕ επιβεβαιώνει τη δυναμική του νησιού ως ποιοτικού προορισμού και ενισχύει τη διεθνή του εικόνα ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου. Σε αυτό το πλαίσιο η συμμετοχή του Δήμου στην ITB, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού του κόσμου στις αρχές Μαρτίου θα είναι εμπλουτισμένη με προγραμματισμένες επαφές με εξειδικευμένους δημοσιογράφους, επαγγελματίες και bloggers για την προβολή θεματικών μορφών όπως γαστρονομία, πεζοπορία, ποδηλασία, θαλάσσιο τουρισμό και περιηγήσεις σε χωριά και ιστορικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά αξιοθέατα», δήλωσε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού της Σκοπέλου, Γιώργος Παπαδαυίδ.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει – Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε
William LeMessurier 04.02.26

Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει - Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε

Στις 12 Οκτωβρίου 1977, ο τραπεζικός γίγαντας Citicorp ανήρτησε τον ψηλότερο νέο ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη από τις αρχές της δεκαετίας του 1930.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
AI: Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εμπειρία του τουρισμού
Κύκλος Capsule T 01.02.26

Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού

Startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του ΞΕΕ παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Σχέδιο νόμου 16.02.26

Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Διαβούλευση στη Βουλή με ουσιαστική συμβολή από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την πολιτική προστασία, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Σύνταξη
Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
Η ανακοίνωση 16.02.26

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η ανακοίνωση της Κομισιόν για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνεδρίαση

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Χρονοκάψουλα 16.02.26

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
«Είναι σαν κηδεία» 16.02.26

Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα η περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» της Ιταλίας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η βραχώδης δομή που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα που ξέσπασε στην Ιταλία

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Αίτημα δήμου Καισαριανής 16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»
Ουγγαρία 16.02.26

Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ταξίδεψε στην Ευρώπη επισκεπτόμενος συντηρητικούς ηγέτες που διατηρούν θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά
Κόσμος 16.02.26

Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά

Το 2024, ένας Νορβηγός ερευνητής που δεν πίστευε ότι τα όπλα παλμικής ενέργειας θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατασκεύασε μια συσκευή, τη δοκίμασε στον εαυτό του και πείστηκε...

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Παρτάρα 16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας 16.02.26

Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει και η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, με την κακοκαιρία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου

Σύνταξη
