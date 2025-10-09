Ελληνικό το κορυφαίο νησί στην Ευρώπη – Ποιο είναι σύμφωνα με το Conde Nast Traveller

Άρωμα Ελλάδας είχαν τα φετινά Readers’ Choice Awards του Conde Nast Traveller. Οι αναγνώστες του γνωστού βρετανικού ταξιδιωτικού περιοδικού κλήθηκαν να ψηφίσουν τους αγαπημένους προορισμούς και η Νάξος κέρδισε τον τίτλο του κορυφαίου νησιού της Ευρώπης.

Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων κατέλαβε την πρωτιά σημειώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία (αγγίζοντας το άριστα) με 95,71/100 και ξεχώρισε μεταξύ άλλων 19 δημοφιλών προορισμών από Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα,Γαλλία, Κροατία, την Κύπρο και την Μάλτα.

Τα Readers’ Choice Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους θεσμούς προβολής του τουρισμού επί σειρά δεκαετιών και διεξάγονται από το κορυφαίο ταξιδιωτικό μέσο Conde Nast Traveller.

Για τα φετινά 28α ετήσια βραβεία του κοινού, χιλιάδες ταξιδιώτες και αναγνώστες του βρετανικού μέσου ψήφισαν, ακολουθώντας μια διαδικασία που έχει καταρτιστεί με διαφάνεια και αξιοπιστία.

Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη διάκριση για τη Νάξο – τον περασμένο Ιούνιο είχε ψηφιστεί ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς από τους αναγνώστες του Guardian.

«Η σημαντική διεθνής διάκριση μόνο τυχαία δεν είναι. Αποτελεί το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών που καταβάλλουν οι επαγγελματίες του τουρισμού στο νησί,οι τοπικοί φορείς και ο Δήμος ώστε να προσφέρουν αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισμού αλλά και πιέσεων σε προορισμούς με υπερτουρισμό γύρω μας» δήλωσε Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς και συμπλήρωσε:

«Η επιλογή των Βρετανών ταξιδιωτών, μας τιμά αλλά δεν μας καθησυχάζει. Κάθε χρόνο οφείλουμε να γινόμαστε καλύτεροι και να προστατεύουμε τις αξίες μας και το περιβάλλον».

Σημειώνεται πως πέρυσι, η Νάξος απέσπασε διεθνή διάκριση στα Greek Travel Awards που απονεμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο, μετά το τέλος της διεθνούς έκθεσης WTM. Η Νάξος αναδείχθηκε σε κορυφαίο ελληνικό βιώσιμο προορισμό μέσα από συγκεκριμένη ποιοτική διαδικασία αξιολόγησης, ψηφοφορίας και επιλογής που επιμελήθηκε ο ΕΟΤ.