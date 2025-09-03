magazin
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:02

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Μερικές από τις καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο περιλαμβάνουν το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Κιότο, τη Σεούλ και τη Βουδαπέστη.

Το φθινόπωρο προσφέρει όμορφα τοπία γεμάτα πολύχρωμα φθινοπωρινά φύλλα σε πολλές πόλεις, όπως το Κιότο, το οποίο έχει τα εμβληματικά koyo (φθινοπωρινά φύλλα) γύρω από τους ναούς του και προσφέρει μια ζωντανή ατμόσφαιρα για να επισκεφθείτε μουσεία και να απολαύσετε την αστική ζωή με λιγότερη πολυκοσμία σε σχέση με την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού.

Για εμπειρία σε μεγάλη πόλη:

  • Νέα Υόρκη, ΗΠΑ:

Ζήστε την εμπειρία των πολύχρωμων φθινοπωρινών στα μεγάλα πάρκα της πόλης, απολαύστε την φθινοπωρινή ατμόσφαιρα και εξερευνήστε την έντονη ενέργειά της.

  • Λονδίνο, Αγγλία:

Ένας ιδανικός φθινοπωρινός και χειμερινός προορισμός, με πολλά δωρεάν μουσεία, υπέροχα καταστήματα σε μέρη όπως το Κόβεντ Γκάρντεν και μια επιβλητική, εντυπωσιακή αρχιτεκτονική που λάμπει μέσα σε μια δροσερή ατμόσφαιρα.

  • Παρίσι, Γαλλία:

Μια πόλη που εξακολουθεί να αποτελεί μια καλή ιδέα για ταξίδι. Στη διάρκεια του φθινοπώρου, δεν θα είστε αντιμέτωποι με τα καλοκαιρινά πλήθη και θα μπορείτε να απολαύσετε μια ρομαντική κρουαζιέρα κατά μήκος των καναλιών, με δέντρα που αλλάζουν χρώμα κατά μήκος της διαδρομής.

Για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες:

  • Κιότο, Ιαπωνία:

Η φθινοπωρινή περίοδος είναι ιδανική και λόγω των μαγευτικών φθινοπωρινών φύλλων, ή koyo, που περιβάλλουν τους αρχαίους ναούς και τους κήπους.

  • Σεούλ, Νότια Κορέα:

Προσφέρει μια πλούσια πολιτιστική εμπειρία, με ζωντανή ζωή στην πόλη και όμορφα φθινοπωρινά τοπία για να απολαύσετε τα φθινοπωρινά φύλλα.

  • Βουδαπέστη, Ουγγαρία:

Μια πόλη γνωστή για την ενέργειά της, την όμορφη αρχιτεκτονική και τον πολιτιστικό της πλούτο, καθιστώντας την έναν εξαιρετικό φθινοπωρινό προορισμό.

Για ένα γραφικό φθινόπωρο:

  • Άμστερνταμ, Ολλανδία:

Φανταστείτε να κάνετε μια βόλτα στα κανάλια που είναι γεμάτα με φύλλα, των οποίων τα χρώματα εναλλάσσονται διαρκώς – είναι ένας τέλειος τρόπος να ζήσετε αυτή τη ζωντανή πόλη στα τέλη Σεπτεμβρίου.

  • Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία:

Μια ρομαντική πόλη γνωστή για την όμορφη αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρά της, ιδανική για εξερεύνηση το φθινόπωρο.

  • Εδιμβούργο, Σκωτία:

Μια ιστορική και γοητευτική πόλη ιδανική για εξερεύνηση το φθινόπωρο.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποια είναι η Κιμ Τζου Αί, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα
Κόσμος 03.09.25

Ποια είναι η Κιμ Τζου Αί, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα

Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Αί, παρουσιάζεται ως η πιθανή διάδοχος για την ηγεσία στη Βόρεια Κορέα και η 4η που θα συνεχίσει την δυναστεία των Κιμ. Τι είναι γνωστό για αυτήν

Σύνταξη
Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»
Ντοκιμαντέρ 03.09.25

Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»

Ένας σαμάνος, μια πριγκίπισσα και μια αγάπη που αψήφησε τους κανόνες του παλατιού. Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο σαμάνος Ντουρέκ παρουσιάζουν την ιστορία τους στο Netflix, λίγο πριν τον γάμο τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες
3η Σεπτέμβρη 03.09.25

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες

«Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»
Γάζα 03.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

«Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της», λέει το Ισραήλ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ουκρανία: Αρνείται συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Μόσχα – Απαράδεκτη η πρόταση
Ουκρανία 03.09.25

Το Κίεβο αρνείται συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Μόσχα - Απαράδεκτη η πρόταση

Η Ουκρανία αρνήθηκε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Ρωσία κρίνοντας την πρόταση απαράδεκτη ως προς τους όρους και ως προς το μέρος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για «σοβαρές προτάσεις» δηλώνει ο ΥΠΕΞ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και στις αναφορές που κάνουν στον ίδιο τα αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης

Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Γουότφορντ για τον νεαρό οπαδό του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης πρόσφατα.

in.gr Team
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Κόσμος 03.09.25

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Σύνταξη
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
On Field 03.09.25

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
Πολιτική 03.09.25

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε για το Ισραήλ και την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Στον αέρα; 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο
Καταδίκη 03.09.25

Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο

«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του ΛΕΞ για την συναυλία στην Θεσσαλόνικη. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποια πόλη θα αποδειχθεί πιο δυνατή.

Σύνταξη
Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός
#trumpisdead 03.09.25

Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της φήμης ήταν ότι πολλοί χρήστες όχι μόνο την πίστεψαν ή την διέδωσαν, αλλά φαινόταν να ελπίζουν ότι ο Τραμπ είχε πεθάνει. Κι αυτό δεν είναι καλό σημάδι για έναν ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο

Ένα στικάκι που άφησε άγνωστος σε παγκάκι έξω από το νοσοκομείο Χανιών ενημερώνοντας την Αστυνομία, αποκάλυψε ηχογραφημένες συνομιλίες με όσα έλεγε ο αρχηγός της κρητικής μαφίας για τον ηγούμενο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό πραγματοποιείται, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα
Ορόσημο 03.09.25

Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα

Με αφορμή τις τέσσερις δεκαετίες επανάστασης με επίκεντρο τη γυναίκα, ο οίκος Donna Karan συνεχίζει το κάλεσμα στη γυναικεία ενδυνάμωση με πέντε μούσες της μόδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων
Ελλάδα 03.09.25

Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες - εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
