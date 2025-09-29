Η στροφή του διεθνούς τουρισμού σε αυθεντικούς προορισμούς, μακριά από τη μαζικότητα, αναδεικνύεται μέσα από πρόσφατη έρευνα του διεθνούς ιστοτόπου Travel and Tour World.

Όπως σημειώνει η δημοφιλής τουριστική ιστοσελίδα, που προσελκύει περισσότερους από 20 εκατομμύρια ταξιδιώτες και επαγγελματίες παγκοσμίως, «ο υπερκορεσμός μεγάλων προορισμών είναι πλέον μια πραγματικότητα που οδηγεί τον τουριστικό κλάδο σε ραγδαίες αλλαγές, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να πληθαίνουν οι ταξιδιώτες που αναζητούν την ηρεμία και την αυθεντικότητα σε άλλες περιοχές».

Στο αφιέρωμα του travelandtourworld.com παρουσιάζονται τα 11 «μυστικά» μέρη της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη δυναμική. Στη 10η θέση βρίσκεται η Κάρπαθος, που χαρακτηρίζεται ως η «γαλήνια πλευρά των Ελληνικών νησιών». Το νησί ξεχωρίζει για τα σμαραγδένια νερά του, τις περιπατητικές διαδρομές στη φύση, τα ορεινά τοπία και τα παραδοσιακά χωριά του.

Τον κατάλογο συμπληρώνουν λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί από χώρες όπως η Γαλλία, η Γεωργία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Ουαλία και τα Βαλκάνια.

Σε προηγούμενο αφιέρωμα, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Δήμου Καρπάθου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας, η διεθνής ιστοσελίδα είχε κατατάξει το νησί στην κορυφή των ελληνικών προορισμών για υπαίθριες δραστηριότητες.

Karpathos Climb Adventure Fest 2025

Στο πλαίσιο των νέων τουριστικών τάσεων, ο Δήμος Καρπάθου διοργανώνει για πρώτη φορά το Karpathos Climb Adventure Fest 2025, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2025. Πρόκειται για μια γιορτή εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η οποία συνδυάζει υπαίθριες δραστηριότητες όπως αναρρίχηση, πεζοπορία, τρέξιμο, ποδηλασία και καταδύσεις με πολιτιστικές και γαστρονομικές εμπειρίες.

Η διοργάνωση έχει ήδη προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, με συμμετοχή εκπροσώπων από το εξωτερικό που θα μεταφέρουν την εμπειρία τους σε διεθνή μέσα και αγορές. Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει ομαδική αναρρίχηση, πεζοπορία, παρουσίαση τοπικής χλωρίδας και πανίδας, μαθήματα κατάδυσης, σεμινάρια αναρρίχησης και ασφάλειας, καθώς και επίδειξη παρασκευής των παραδοσιακών ζυμαρικών «μακαρούνων».

Το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από ποδηλατικές διαδρομές, εργαστήρια κεραμικής, παραδοσιακό δείπνο και μουσικά δρώμενα, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Καρπάθου.