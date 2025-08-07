magazin
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
07.08.2025 | 13:01
Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
Άνδρος: Το κυκλαδίτικο νησί χωρίς μαζικό τουρισμό που σαγηνεύει τους επισκέπτες
Planet Travel 07 Αυγούστου 2025 | 10:11

Άνδρος: Το κυκλαδίτικο νησί χωρίς μαζικό τουρισμό που σαγηνεύει τους επισκέπτες

Η Άνδρος βρίσκεται στην κορυφή των «μυστικών» ελληνικών νησιών που προτείνονται στους Ευρωπαίους ταξιδιώτες.

«Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν ποιότητα και γαλήνη αντί για θορυβώδη μέρη. Προτεραιότητά τους είναι οι νέες εμπειρίες σε λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς. Αυτό είναι το συμπέρασμα μελέτης που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC), μία ένωση 36 εθνικών ευρωπαϊκών τουριστικών οργανισμών» αναφέρει το Reisereporter.de που δημοσιεύει τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας.

Η ίδια έρευνα επισημαίνει ότι «το 55% των ταξιδιωτών αναζητά έναν λιγότερο δημοφιλή και απομακρυσμένο προορισμό διακοπών για το επόμενο ταξίδι τους. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν συμβιβασμούς στα ταξίδια παρά τις αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, αλλά αναζητούν όλο και περισσότερο πιο ήσυχους προορισμούς και θέλουν να ταξιδέψουν εκτός της περιόδου αιχμής. Στην έρευνα, πολλοί ερωτηθέντες εξέφρασαν ανησυχία για τους πάρα πολλούς τουρίστες».

«Η Άνδρος είναι το κυκλαδίτικο νησί χωρίς μαζικό τουρισμό που σαγηνεύει τους επισκέπτες. Αν και βρίσκεται μόλις δύο ώρες από τη Ραφήνα, η ‘Ανδρος διατηρεί την ποιότητα και αυθεντικότητα της διαθέτοντας μοναδική αρχιτεκτονική και πανέμορφες παραλίες χωρίς κοσμοσυρροή»

Για το 11% των ερωτηθέντων, η επίσκεψη σε «λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς» είναι η μόνη επιλογή. Το ποσοστό είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος».

Άνδρος: Στην κορυφή των τουριστών που ψάχνουν «μυστικούς» και ήσυχους προορισμούς

Η δημοφιλής γερμανική τουριστική ιστοσελίδα προτείνει στη συνέχεια τους καλύτερους «μυστικούς» νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας που ανταποκρίνονται στο νέο προφίλ του σύγχρονου Ευρωπαίου τουρίστα. Ανάμεσα σε προτεινόμενους προορισμούς των Δωδεκανήσων, του Ανατολικού Αιγαίου και των Κυκλάδων, η ‘Ανδρος καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Όπως αναφέρει το Reisereporter.de, «η ‘Ανδρος είναι το κυκλαδίτικο νησί χωρίς μαζικό τουρισμό που σαγηνεύει τους επισκέπτες. Αν και βρίσκεται μόλις δύο ώρες από τη Ραφήνα, η ‘Ανδρος διατηρεί την ποιότητα και αυθεντικότητα της διαθέτοντας μοναδική αρχιτεκτονική και πανέμορφες παραλίες χωρίς κοσμοσυρροή».

Σημειώνεται πως σε προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις του Δήμου ‘Ανδρου στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο, με συγγραφείς ταξιδιωτικών οδηγών, εκπροσώπους τηλεοπτικών παραγωγών και Γερμανούς δημοσιογράφους μέσων όπως της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, διαπιστώθηκε η έντονη και αυξανόμενη τάση για στροφή σε νέους ποιοτικούς προορισμούς, όπως το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων.

Διαβάζοντας Προυστ στο Παρίσι και «Μόμπι Ντικ» εν μέσω θυέλλης – Ένας άλλος τρόπος να απολαύσεις ένα βιβλίο
Βιβλίο-περιπέτεια 05.08.25

Διαβάζοντας Προυστ στο Παρίσι και «Μόμπι Ντικ» εν μέσω θυέλλης – Ένας άλλος τρόπος να απολαύσεις ένα βιβλίο

Στις φουρτουνιασμένες θάλασσες της Σκωτίας, το βιβλίο του Μέλβιλ λαμβάνει άλλη διάσταση. Το ταξίδι με ιστιοπλοϊκό επέτρεψε στους επιβάτες να ζήσουν στο περιβάλλον της «αυτοκρατορίας των φαλαινών».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κάρπαθος: Εκτενές αφιέρωμα της La Repubblica για το ελληνικό νησί «όπου ο χρόνος έχει σταματήσει»
Γευστικά ταξίδια 04.08.25

Εκτενές αφιέρωμα της La Repubblica για το ελληνικό νησί «όπου ο χρόνος έχει σταματήσει»

Η Κάρπαθος εντυπωσιάζει για την «αγνή φιλοξενία των ντόπιων, τον αυθορμητισμό και την αυθεντικότητά της» προσφέροντας «γενναιόδωρα ταξίδια στη γεύση, τη φύση και την ιστορία», αναφέρεται μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Με πόσες μέρες διακοπές «γεμίζουν οι μπαταρίες»;
Μαγικός αριθμός 03.08.25

Με πόσες μέρες διακοπές «γεμίζουν οι μπαταρίες»;

Επιστημονικές έρευνες για τις διακοπές υποστηρίζουν ότι οι θετικές επιπτώσεις στην ευεξία κορυφώνονται την όγδοη ημέρα της άδειας και εξαφανίζονται μετά από μια εβδομάδα επιστροφής στη δουλειά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φρένο στον υπερτουρισμό ή πολιτιστική… «Ντίσνεϊλαντ»; – Η Βενετία κάνει απολογισμό
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι 02.08.25

Φρένο στον υπερτουρισμό ή πολιτιστική… «Ντίσνεϊλαντ»; – Η Βενετία κάνει απολογισμό

Η δεύτερη δοκιμαστική φάση του συστήματος ημερήσιας εισόδου με εισιτήριο στη Βενετία ολοκληρώθηκε με αυξημένα έσοδα, αλλά περίσσευμα προβληματισμού εάν το μέτρο περιορίζει τον υπερτουρισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Διακοπές σε παγετώνα των Άλπεων – Απόδραση από τη ζέστη με το οδυνηρό αίσθημα για τον χρόνο που τελειώνει
Μήνυμα στον κόσμο 01.08.25

Διακοπές σε παγετώνα των Άλπεων – Απόδραση από τη ζέστη με το οδυνηρό αίσθημα για τον χρόνο που τελειώνει

Σε μια Ευρώπη που θερμαίνεται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο κάποιοι επιλέγουν πραγματικά εναλλακτικές διακοπές. Όχι σε παραλίες, αλλά στους παγετώνες των Άλπεων. Αυτούς που σιγά-σιγά χάνονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Travel+Leisure: Οι καλύτεροι νησιωτικοί προορισμοί της Ευρώπης και το ελληνικό νησί που κέρδισε τις εντυπώσεις
World's Best Awards 01.08.25

Οι καλύτεροι νησιωτικοί προορισμοί της Ευρώπης και το ελληνικό νησί που κέρδισε τις εντυπώσεις

Οι ηλιόλουστες γωνιές της Μεσογείου με τις πολλές και πανέμορφες παραλίες, την πλούσια ιστορία αλλά και την ειδυλλιακή ατμόσφαιρα των νησιών της Ευρώπης αναδεικνύονται από το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό Travel + Leisure και τα «World's Best Awards». Το ελληνικό νησί που ξεχώρισε.

Σύνταξη
Βενετία: «Φόρος επιβίωσης, 100 ευρώ σε κάθε τουρίστα. Δεν ξοδεύουν τίποτα!» 
Επιδημία 30.07.25

Βενετία: «Φόρος επιβίωσης, 100 ευρώ σε κάθε τουρίστα. Δεν ξοδεύουν τίποτα!» 

Κάτοικοι και επιχειρηματίες στη Βενετία προτείνουν μια εισφορά 100 ευρώ για την είσοδο κάθε τουρίστα στην πόλη ως αντίτιμο για την επιδημία του υπερτουρισμού. Είναι αυτό λύση;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουρισμός: Άνδρος, Λειψοί και Νάξος επενδύουν στη διαχρονική φιλοξενία και ξεχωρίζουν
Αξιοσημείωτες επιδόσεις 26.07.25

Νησιωτική αυθεντικότητα και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Οι προορισμοί που ξεχωρίζουν

Ο τουρισμός στα νησιά αποκτά δυναμική μέσα από στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο μιας ευρύτερης τάσης ενίσχυσης της ποιοτικής και βιώσιμης ανάπτυξης στο Αιγαίο

Σύνταξη
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Μάνδρα: «Μου έβγαλαν τον ώμο, μου τρύπησαν τον πνεύμονα» – Συγκλονίζει ο φούρναρης που ξυλοκοπήθηκε
Θύμα ληστείας 07.08.25

«Μου τρύπησαν τον πνεύμονα, μου έβγαλαν τον ώμο, με πατούσαν» - Συγκλονίζει ο φούρναρης στη Μάνδρα

Οι ληστές πήγαν και στο σπίτι του 61χρονου από όπου πήραν 600 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες - «Τον βρήκα δεμένο, σε άθλια κατάσταση» δήλωσε η υπάλληλος του φούρνου στη Μάνδρα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου
Πολιτική 07.08.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης μετά και τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις
Washington Post 07.08.25

Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει δραστικά την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε Ισραήλ, Ελ Σαλβαδόρ και Ρωσία, βάζοντας χέρι στις περίφημες εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
«γενοκτονία» 07.08.25

Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι
Μία νεκρή και 13 τραυματίες 07.08.25

Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι

Η μεγαλύτερη εδώ και 80 χρόνια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία μαίνεται ανεξέλεγκτη - Μία νεκρή γυναίκα, ένας αγνοούμενος και 13 τραυματίες.

Σύνταξη
Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία

Επτά επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με τη δίκη να φέρνει ξανά στο φως τις τελευταίες τραγικές του στιγμές.

Σύνταξη
Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
Σχέδιο δύο φάσεων 07.08.25

«Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» - Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων με τις ευλογίες Τραμπ

Ισραηλινά ΜΜΕ διαρρέουν «το σχέδιο δύο φάσεων» για την πλήρη κατάληψη της Γάζας - Προαναγγελία μαζικών σφαγών με στόχο τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αλτσχάιμερ: Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία – Το λίθιο ως «κλειδί»
Έρευνα 07.08.25

Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ - Το μεταλλικό στοιχείο «κλειδί»

Το λίθιο συστήνεται για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής και υπάρχει στο σώμα μας σε μικρές ποσότητες - Με αυτό είναι δυνατή η προστασία γηρασμένων εγκεφάλων από το Αλτσχάιμερ, λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
Πολιτική 07.08.25

Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου - Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις

«Γαλάζιοι» βουλευτές βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία της ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις του in για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε ότι αφορά την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων που επιλέγονται, εν όψει εσωκομματικών εκλογών και εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»
Μπάσκετ 07.08.25

Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»

Η Ελλάδα ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας με νίκη απέναντι στο Βέλγιο (74-60), με την «Mundo Deportivo» να προειδοποιεί τους Ισπανούς για το μεταξύ τους ματς στο Eurobasket.

Σύνταξη
Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών
Woman 07.08.25

Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών

Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πως η σεξουαλική συμπεριφορά των θηλυκών θηλαστικών δεν εξαρτάται από το φύλο τους βιολογικά, αλλά από τις δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών και των αρσενικών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
