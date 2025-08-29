magazin
Πυρκαγιά στα Γρεβενά - Ήχησε το 112
«Η πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη στην Ελλάδα» σύμφωνα με το National Geographic
Planet Travel 29 Αυγούστου 2025 | 20:00

«Η πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη στην Ελλάδα» σύμφωνα με το National Geographic

Το National Geographic επισημαίνει ότι η πραγματική απόλαυση στο Ναύπλιο δεν βρίσκεται στο να τσεκάρει κανείς αξιοθέατα, αλλά στις ήσυχες στιγμές ανάμεσά τους.

Mood Reset: Άλλαξε διάθεση σε μόλις 90 δευτερόλεπτα

Mood Reset: Άλλαξε διάθεση σε μόλις 90 δευτερόλεπτα

Spotlight

Το National Geographic χαρακτηρίζει το Ναύπλιο ως «την πιο ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας» και ιδανικό προορισμό για slow travel.

Μόλις δύο ώρες από την Αθήνα, η πόλη είναι ένας θησαυρός διαχρονικής ομορφιάς και χαλαρής γοητείας. Ως η πρώτη σύγχρονη πρωτεύουσα της Ελλάδας, συνδυάζει νεοκλασική αρχιτεκτονική, πλακόστρωτα σοκάκια και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Εδώ μπορεί κανείς να εξερευνήσει ιστορικούς αμπελώνες, να περιπλανηθεί σε γραφικά δρομάκια και να θαυμάσει το Αιγαίο να φωτίζεται από το ηλιοβασίλεμα.

Το National Geographic επισημαίνει ότι η πραγματική απόλαυση στο Ναύπλιο δεν βρίσκεται στο να τσεκάρει κανείς αξιοθέατα, αλλά στις ήσυχες στιγμές ανάμεσά τους: τη διάρκεια της γεύσης ενός ποτηριού κρασιού ή μια χαλαρή κουβέντα με τον ντόπιο καταστηματάρχη. Για όσους σταματούν να το ζήσουν, το Ναύπλιο προσφέρει το σπάνιο δώρο της απλής χαράς: να επιβραδύνεις τον χρόνο και να απολαμβάνεις το παρόν.

Τα must του Ναυπλίου, όπως τα προτείνει το National Geographic

Το Ναύπλιο, η ρομαντική παραθαλάσσια πόλη της Ελλάδας, κρύβει γοητεία σε κάθε του γωνιά. Η Παλιά Πόλη μαγεύει με τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα στενά δρομάκια και τα πολύχρωμα ιστορικά σπίτια. Στην καρδιά της βρίσκεται η πλατεία Σύνταγμα, όπου τα υπαίθρια καφέ και οι ντόπιοι τεχνίτες δίνουν ζωή στην πόλη. Ένα πέρασμα από το κεντρικό πάρκο, με το άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θυμίζει τη σημαντική ιστορική κληρονομιά της περιοχής, ενώ τα παλιά οθωμανικά τζαμιά και το Αρχαιολογικό Μουσείο προσφέρουν μια βαθύτερη ματιά στο παρελθόν. Δύο φορές την εβδομάδα, η πλατεία γεμίζει με φρέσκα προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, προσφέροντας μια αυθεντική γεύση της Πελοποννήσου.

Για τους πιο δραστήριους, η ανάβαση στο Φρούριο Παλαμήδι αποκαλύπτει πανοραμική θέα στον Αργολικό Κόλπο και στις ταράτσες της πόλης. Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν κατά μήκος των αρχαίων τειχών και να δουν το κελί όπου κρατήθηκε ο Κολοκοτρώνης, ενώ η θέα κατά το ηλιοβασίλεμα προσφέρει αληθινά μαγευτικές εικόνες.

Ένα σύντομο ταξίδι με βάρκα οδηγεί στο Κάστρο Μπούρτζι, ένα 15ου αιώνα βενετσιάνικο φρούριο σε μικρό νησάκι, όπου η ηρεμία της θάλασσας συνδυάζεται με την ιστορική ατμόσφαιρα. Κοντά στην πόλη, η παραλία Αρβανιτιά προσφέρεται για ένα δροσιστικό μπάνιο ή έναν ήρεμο περίπατο κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής, με θέα τα βράχια του Ακρονάπλιου και τη χρυσή λάμψη του ηλιοβασιλέματος.

Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων
Βίντεο 28.08.25

Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων

Tο εντυπωσιακό κοπάδι βρίσκεται στη μέση της ετήσιας μετανάστευσής του από την Ευρώπη προς την Αφρική. Εκεί οι πελαργοί θα βρουν ευνοϊκότερες συνθήκες για να τραφούν, να ξεχειμωνιάσουν και να επιβιώσουν

Σύνταξη
Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη
Golden Passport 26.08.25

Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη

Επί του MV Odyssey, το οποίο κάνει κρουαζιέρες από τον Οκτώβριο του 2024, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενοι 425 λιμάνια και 147 χώρες σε τρεισήμισι χρόνια

Σύνταξη
Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν
Planet Travel 22.08.25

Παρά τις αναποδιές, τα κάμπινγκ… αντέχουν - Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν

Μπορεί ο φετινός Μάιος να χάθηκε λόγω κακοκαιρίας και ο Ιούλιος να «ψαλιδίστηκε» από απεργίες στα πλοία, όμως η τουριστική σεζόν στα κάμπινγκ δεν έχει πει την... τελευταία της λέξη.

Σύνταξη
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030
Video 15.08.25

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030

Θα είναι, όντως, αυτό το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο; Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman στη Σαουδική Αραβία, το οποίο θα ανοίξει το 2030 και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας
Στρατηγική αντιμετώπισης 12.08.25

Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας

Χάρη –ή εξαιτίας, για να είμαστε πιο σωστοί- σε φορητούς υπολογιστές και smartphones, που επιτρέπουν σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή, οι περισσότεροι δεν μπορούν να ηρεμήσουν ακόμη και στις διακοπές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα
Planet Travel 10.08.25

Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα

Η παραλία του Μπόρνμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η παραλία με τις περισσότερες αρνητικές κριτικές στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια έκθεση που βασίζεται σε κριτικές του TripAdvisor.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά
Planet Travel 09.08.25

Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά

«Ακόμη και με δύο μισθούς, πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, και η παραλία είναι το πρώτο που κόβεται από τον προϋπολογισμό», εξήγησε ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος του Assobalneari Italia

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διαβάζοντας Προυστ στο Παρίσι και «Μόμπι Ντικ» εν μέσω θυέλλης – Ένας άλλος τρόπος να απολαύσεις ένα βιβλίο
Βιβλίο-περιπέτεια 05.08.25

Διαβάζοντας Προυστ στο Παρίσι και «Μόμπι Ντικ» εν μέσω θυέλλης – Ένας άλλος τρόπος να απολαύσεις ένα βιβλίο

Στις φουρτουνιασμένες θάλασσες της Σκωτίας, το βιβλίο του Μέλβιλ λαμβάνει άλλη διάσταση. Το ταξίδι με ιστιοπλοϊκό επέτρεψε στους επιβάτες να ζήσουν στο περιβάλλον της «αυτοκρατορίας των φαλαινών».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΕ: Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία
Αντιδρά η Μόσχα 29.08.25

Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία η ΕΕ

«Προωθούμε ενέργειες σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια
«Ψεύτρα» 29.08.25

Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια

Η Κλόε Άιλινγκ έζησε έναν εφιάλτη. Το μοντέλο που απήχθη από το Μιλάνο για να πουληθεί σαν σκλάβα του σεξ επέζησε αλλά κατηγορήθηκε ως ψεύτρα. Το BBC θυμίζει τη σκληρή ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία
Διπλωματικό πόλεμος 29.08.25

Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία

Σε περαιτέρω ρήξη με το Ισραήλ προχωρά η Τουρκία λόγω της Γάζας. Καταγγέλλοντας το Τελ Αβίβ για γενοκτονία των Παλαιστινίων, διακόπτει όλους τους οικονομικούς δεσμούς και κλείνει τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο
Ελλάδα 29.08.25

Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο

Η Μαριάνθη είναι ένα άλογο που βρέθηκε να ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης και ακραίας παραμέλησης, εγκαταλελειμμένο σε ένα χωράφι μετά τον θάνατο του ανθρώπου που τη φρόντιζε

Σύνταξη
Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα [βίντεο]
Κόσμος 29.08.25

Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα (βίντεο)

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο πανικό στο χωριό Σαπούρ, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της αυξανόμενης παρουσίας άγριων ζώων στις κατοικημένες περιοχές στην Ινδία

Σύνταξη
Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A

Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν διαφωνεί με τον ορισμό αγώνων σε άλλη ήπειρο και εξήγησε τους λόγους. Αντίθετος και ο επίτροπος αθλητισμού της ΕΕ: «Προδοσία»

Βάιος Μπαλάφας
ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Πόλεμος στη Γάζα 29.08.25

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή επρόκειτο να κηρύξει ανεξαρτησία της Παλαιστίνης, δυσκολεύοντας τις «διπλωματικές προσπάθειες» των ΗΠΑ να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα.

Σύνταξη
Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
Γαλλία - Γερμανία 29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο
Άκρατος μισογυνισμός 29.08.25

«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο

Η ιταλική πλατφόρμα Phica κλείνει μετά τη διανομή παραποιημένψν εικόνων της πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι και πολλών άλλων επιφανών γυναικών

Σύνταξη
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
«Μεγάλο έγκλημα» 29.08.25

«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι

Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Βάιος Μπαλάφας
«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» – Τι λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche
Ελλάδα 29.08.25

«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» - Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της Porsche

Η οδηγός της Porsche που παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο - «Είναι ακόμα σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της

Σύνταξη
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

