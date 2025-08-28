Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων

Τις τελευταίες ημέρες, ένα εντυπωσιακό θέαμα προσέλκυσε τα βλέμματα κατοίκων και τουριστών στη Μύκονο: λευκοί πελαργοί πετούν πάνω από το Νησί των Ανέμων. Τα μεγαλοπρεπή μεταναστευτικά πτηνά έκαναν στάσεις σε χωράφια, στύλους και καλώδια μεταφοράς ρεύματος, με αρκετά να εντοπίζονται στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο, όπου και τα κατέγραψαν κάμερες το πέρασμά τους, σύμφωνα με το Mykonos Live TV.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι πελαργοί βρίσκονται στη μέση της ετήσιας μετανάστευσής τους από την Ευρώπη προς την Αφρική. Εκεί θα βρουν ευνοϊκότερες συνθήκες για να τραφούν, να ξεχειμωνιάσουν και να επιβιώσουν. Ωστόσο, το ταξίδι τους δεν είναι ανέφελο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν είναι τα ηλεκτροφόρα καλώδια, τα οποία αποτελούν σοβαρή απειλή για τη ζωή τους.

Τι κάνουμε αν εντοπίσουμε πελαργό σε κίνδυνο;

Ο πελαργός – γνωστός και ως λελέκι – είναι ένα ανθρωπόφιλο πουλί, που συνηθίζει να φωλιάζει κοντά σε οικισμούς, σε περιοχές που γειτνιάζουν με υγροτόπους, λειβάδια και καλλιέργειες. Το όνομά του προέρχεται από τις λέξεις «πελλός» (γκρίζος, φαιός, μελανόχρωμος) και «αργός» (λευκός, φωτεινός), «αντανακλώντας» το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο φτέρωμά του. Το μέγεθός του εντυπωσιάζει: το μήκος του ξεπερνά το ένα μέτρο, το άνοιγμα των φτερών του αγγίζει τα δύο μέτρα, ενώ το βάρος του φτάνει τα τέσσερα κιλά.

Πρόκειται για πτηνό ιδιαίτερα σιωπηλό, γι’ αυτό και παλαιότερα θεωρούσαν ότι είναι βουβό. Σπάνια βγάζει ήχους, με εξαίρεση μια λαρυγγώδη κραυγή ή ένα σφύριγμα. Η διατροφή του βασίζεται κυρίως σε τροφή που βρίσκει σε ρηχά νερά, όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και.

Όπως υπενθυμίζει ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», εάν κάποιος εντοπίσει τραυματισμένο ή εξαντλημένο πελαργό, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους ώστε το πουλί να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και να συνεχίσει με ασφάλεια το μακρύ ταξίδι του.