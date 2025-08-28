magazin
28.08.2025
Φωτιά στην Πάργα: Σε δύο εστίες επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων
28 Αυγούστου 2025

Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων

Tο εντυπωσιακό κοπάδι βρίσκεται στη μέση της ετήσιας μετανάστευσής του από την Ευρώπη προς την Αφρική. Εκεί οι πελαργοί θα βρουν ευνοϊκότερες συνθήκες για να τραφούν, να ξεχειμωνιάσουν και να επιβιώσουν

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Τις τελευταίες ημέρες, ένα εντυπωσιακό θέαμα προσέλκυσε τα βλέμματα κατοίκων και τουριστών στη Μύκονο: λευκοί πελαργοί πετούν πάνω από το Νησί των Ανέμων. Τα μεγαλοπρεπή μεταναστευτικά πτηνά έκαναν στάσεις σε χωράφια, στύλους και καλώδια μεταφοράς ρεύματος, με αρκετά να εντοπίζονται στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο, όπου και τα κατέγραψαν κάμερες το πέρασμά τους, σύμφωνα με το Mykonos Live TV.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι πελαργοί βρίσκονται στη μέση της ετήσιας μετανάστευσής τους από την Ευρώπη προς την Αφρική. Εκεί θα βρουν ευνοϊκότερες συνθήκες για να τραφούν, να ξεχειμωνιάσουν και να επιβιώσουν. Ωστόσο, το ταξίδι τους δεν είναι ανέφελο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν είναι τα ηλεκτροφόρα καλώδια, τα οποία αποτελούν σοβαρή απειλή για τη ζωή τους.

Τι κάνουμε αν εντοπίσουμε πελαργό σε κίνδυνο;

Ο πελαργός – γνωστός και ως λελέκι – είναι ένα ανθρωπόφιλο πουλί, που συνηθίζει να φωλιάζει κοντά σε οικισμούς, σε περιοχές που γειτνιάζουν με υγροτόπους, λειβάδια και καλλιέργειες. Το όνομά του προέρχεται από τις λέξεις «πελλός» (γκρίζος, φαιός, μελανόχρωμος) και «αργός» (λευκός, φωτεινός), «αντανακλώντας» το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο φτέρωμά του. Το μέγεθός του εντυπωσιάζει: το μήκος του ξεπερνά το ένα μέτρο, το άνοιγμα των φτερών του αγγίζει τα δύο μέτρα, ενώ το βάρος του φτάνει τα τέσσερα κιλά.

Πρόκειται για πτηνό ιδιαίτερα σιωπηλό, γι’ αυτό και παλαιότερα θεωρούσαν ότι είναι βουβό. Σπάνια βγάζει ήχους, με εξαίρεση μια λαρυγγώδη κραυγή ή ένα σφύριγμα. Η διατροφή του βασίζεται κυρίως σε τροφή που βρίσκει σε ρηχά νερά, όπως λίμνες, λιμνοθάλασσες και.

Όπως υπενθυμίζει ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», εάν κάποιος εντοπίσει τραυματισμένο ή εξαντλημένο πελαργό, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους ώστε το πουλί να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και να συνεχίσει με ασφάλεια το μακρύ ταξίδι του.

Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά
Ζωντανός Θρύλος 28.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα παρέδωσε το τιμητικό βραβείο του Χρυσού Λέοντα στον θρυλικό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!
Ελληνική ελπίδα 28.08.25

Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!

Αθλήτρια του μήνα αναδείχθηκε η Βάλια Λυκομήτρου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας με τα 2 χρυσά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Νέων U23 και Εφήβων–Νεανίδων U19 του 2025.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Συντάξεις: Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας – Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία και στην ΕΕ - Ένας στους πέντε Ευρωπαίους συνταξιούχους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας

Σε σαράντα χρόνια από τώρα η «νέα κανονικότητα» για μεγάλο μέρος των συνταξιούχων θα είναι η φτώχεια - Η πίεση στις συντάξεις και οι χαμηλοί μισθοί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Παναθηναϊκός: Ανταλλαγές εγγράφων για Ταμπόρδα, φήμες για Τετέι
Super League 28.08.25

Ανταλλαγές εγγράφων για Ταμπόρδα, φήμες για Τετέι στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τα τυπικά με τη Μπόκα Τζούνιορς και την Πλατένσε για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, Βιθέντε Ταμπόρδα, ενώ ξέσπασε φημολογία για τον επιθετικό της Κηφισιάς, Αντρέα Τετέι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κίεβο: Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας, χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου
Δηλώσεις καταδίκης 28.08.25

Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο - Χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κάγια Κάλας, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι ηγέτες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν καταδικάσει τη νέα δολοφονική επίθεση από τη Ρωσία στο Κίεβο - Τι λέει η Μόσχα

Σύνταξη
ΕΣΕΕ – Θερινές εκπτώσεις: Μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις είχε θετικό πρόσημο – Χάθηκε το στοίχημα λέει ο Καφούνης
Οικονομικές Ειδήσεις 28.08.25

«Χάθηκε και το στοίχημα των θερινών εκπτώσεων» - Μόνο μία στις 10 επιχειρήσεις είχε θετικό πρόσημο

«Τα βασικά ορόσημα της χρονιάς -χειμερινές εκπτώσεις, πασχαλινή περίοδος και θερινές εκπτώσεις- χάθηκαν για τον κλάδο», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης.

Σύνταξη
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και μεταβάλλει προς το χειρότερο το Πειθαρχικό Δίκαιο

Σύνταξη
