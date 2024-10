Angelina Jolie – Akala: Φίλοι, ζευγάρι ή κάτι άλλο

Ακουγόταν καιρό τώρα ότι η Angelina Jolie είναι πολύ ερωτευμένη δίπλα στο πλευρό του Βρετανού ράπερ και πολιτικού ακτιβιστή, Akala. Τώρα, η ηθοποιός φάνηκε έτοιμη να επισημοποιήσει τη σχέση της στο Instagram. Το Σαββατοκύριακο, ο 40χρονος ράπερ εμφανίστηκε στο πάρτι που διοργάνωνε η εταιρεία της 49χρονης Jolie, Atelier Jolie.

Αργότερα η εταιρεία Atelier Jolie ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Σε μία από αυτές μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τον σύντροφο της Angelina Jolie.

Angelina Jolie spotted in NYC with British rapper Akala twice in less than a week https://t.co/HIAluQniER pic.twitter.com/QxJWmHdxzX — Page Six (@PageSix) October 2, 2024

Η ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα casual στην εκδήλωση, επιλέγοντας να φορέσει μία γκρι μπλούζα και ένα μαύρο χαλαρό παντελόνι. Τα μαλλιά της, ξανθά τον τελευταίο καιρό, τα είχε αφήσει να πέφτουν χαλαρά στους ώμους της. Μακριά από τα looks που παρουσιάζει συνήθως στο κόκκινο χαλί, αυτή τη φορά η Jolie φορούσε ελάχιστο μακιγιάζ.

Ο ράπερ είχε συνοδέψει την αγαπημένη του πριν λίγες μέρες στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Maria» στο 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στο Alice Tully Hall του Lincoln Center.

View this post on Instagram A post shared by Atelier Jolie (@atelierjolieofficial)

Πότε ξεκίνησε η σχέση τους

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Αύγουστο που μας πέρασε, όταν οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Τότε τα ρεπορτάζ ήθελαν το ζευγάρι να είναι μαζί εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο. Αυτό φαίνεται να είναι αλήθεια αφού τον Μάιο του 2023, ο Akala εμφανίστηκε με την Jolie και δύο από τα παιδιά της στη Τζαμάικα για το λογοτεχνικό Φεστιβάλ Calabash (από φεστιβάλ σε φεστιβάλ τα παιδιά, είναι της κουλτούρας!).

Έξι μήνες αργότερα, τους είδαν μαζί σε εστιατόριο στο Μιλάνο.

Ωστόσο, μία πηγή είπε στο People ότι η Jolie «είναι φίλη του Akala και της συντρόφου του, Chanelle [Newman], η οποία ήταν επίσης εκεί». Η Newman είναι επιχειρηματική συνεργάτιδα και μάνατζερ του ράπερ.

Despite speculation to the contrary, Angelina Jolie is not dating British rapper Akala, Us Weekly can confirm. https://t.co/yb3ykoJVfr — Us Weekly (@usweekly) October 2, 2024

Ωστόσο, άλλες πηγές υποστηρίζουν πως η Jolie και ο Akala είναι σίγουρα σε σχέση και μάλιστα σοβαρή: «Μοιράζονται το ίδιο πάθος όταν πρόκειται για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Έκαναν πολλές συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια που επικεντρώνονται σε παγκόσμια ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Angie μιλάει πολύ γι’ αυτόν».

Η πηγή του People, πάντως, ισχυρίστηκε ότι η Jolie «αυτή τη στιγμή είναι single και δεν βγαίνει στα σοβαρά».

Μήπως υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα σε αυτή τη σχέση

Ο Akala φέρεται να έχει σχέση με τη Chanelle Newman, η οποία είναι συνιδρυτής και εκτελεστικός παραγωγός της μουσικής του Akala και της Hip-hop Shakespeare Company. Αλλά και η Angelina έχει συνδεθεί με έναν άλλο άντρα. Σύμφωνα με το περιοδικό In Touch, η ηθοποιός και ακτιβίστρια βγαίνει και με τον συνθέτη του Μπρόντγουεϊ, Justin Levine.

Η Jolie και ο Levine εθεάθησαν μαζί τη Δευτέρα στο A New York Evening With The Outsiders στη Νέα Υόρκη. «Η Angelina βγαίνει με δύο διαφορετικούς άντρες τον τελευταίο χρόνο», ισχυρίστηκε μια πηγή στο ρεπορτάζ.

Ο βραβευμένος με Tony, Justin Levine και η Angelina Jolie συμμετείχαν στην παραγωγή της παράστασης The Outsiders. Η κόρη της Jolie, Vivienne, εργάστηκε επίσης ως βοηθός παραγωγού στην παράσταση.

«Η Angie λατρεύει τον Justin και περνούν πάρα πολύ χρόνο μαζί. Τόσο που πολλοί πιστεύουν ότι η σχέση τους μπορεί να είναι ερωτική», είπε η πηγή. Και συνέχισε, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο άνδρες είναι «εντελώς διαφορετικοί» μεταξύ τους αλλά η Angelina «τους έχει ερωτευτεί και τους δύο».

Οι φήμες για το πολυγαμικό ειδύλλιο έρχονται πέντε χρόνια μετά το επίσημο διαζύγιό της με τον Brad Pitt.

Πριν τον Akala και τον Justin Levine, υπήρχαν φήμες ότι η Angelina Jolie έβγαινε και με άλλους celebrities όπως ο Paul Mescal και ο Weeknd.

