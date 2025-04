Η Ιμπτιχάλ Αμπουσάντ είναι η υπάλληλος της Microsoft που διέκοψε την εκδήλωση της εταιρείας για την επέτειο των 50 χρόνων της, διαμαρτυρόμενη για την πώληση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον στρατό του Ισραήλ.

Η ίδια μίλησε για την απόφασή της να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να έχει συνέπειες σχετικά με τη δουλειά της.

Η Αμπουσάντ διέκοψε την εκδήλωση της Microsoft, μιλώντας απευθείας στον CEO του τομέα AI της εταιρείας, Μουσταφά Σουλεϊμάν.

«Ντροπή σου», του φώναξε. «Είσαι κερδοσκόπος πολέμου. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη για γενοκτονία. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη για γενοκτονία στην περιοχή μας. Έχετε αίμα στα χέρια σας. Όλη η Microsoft έχει αίμα στα χέρια της. Πώς τολμάτε όλοι σας να πανηγυρίζετε όταν η Microsoft σκοτώνει παιδιά. Ντροπή σε όλους σας».

Η στιγμή που η Αμπουσάντ διακόπτει την εκδήλωση της Microsoft:

🚨A Microsoft employee disrupted the company’s 50th anniversary event to protest its use of AI.

“Shame on you,” said Microsoft employee Ibtihal Aboussad, speaking directly to Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman. “You are a war profiteer. Stop using AI for genocide. Stop using AI… pic.twitter.com/PdIqa6TSHo

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) April 4, 2025