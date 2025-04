Γάζα: Τουλάχιστον 46 νεκροί σε 24 ώρες – Πιθανότατα από πείνα πέθανε Παλαιστίνιος έφηβος σε ισραηλινή φυλακή

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις του Ισραήλ σε ολόκληρη τη Γάζα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Από τότε που ο ισραηλινός στρατός «έσπασε» την εκεχειρία στις 18 Μαρτίου, τουλάχιστον 1.309 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 3.184 έχουν τραυματιστεί.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα σημειώνει ότι τουλάχιστον 50.669 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η πείνα ήταν πιθανότατα η κύρια αιτία θανάτου ενός Παλαιστίνιου εφήβου που πέθανε σε ισραηλινή φυλακή, σύμφωνα με Ισραηλινό γιατρό που παρακολούθησε τη νεκροψία.

Ο 17χρονος Ουαλίντ Άχμαντ, ο οποίος κρατούνταν επί έξι μήνες χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, έπασχε από ακραίο υποσιτισμό και παρουσίαζε σημάδια φλεγμονής του παχέος εντέρου και ψώρα, σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε ο γιατρός Ντάνιελ Σόλομον, ο οποίος παρακολούθησε τη νεκροψία και κατέθεσε την έκθεση κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του αγοριού, όπως αναφέρει το Associated Press και αναμεταδίδει η Haaretz.

Αν και η έκθεση δεν κατέληξε σε αιτία θανάτου, ανέφερε ότι ο Άχμαντ βρισκόταν σε κατάσταση ακραίας απώλειας βάρους και μυϊκής εξάντλησης. Η έκθεση σημείωνε ότι είχε παραπονεθεί στη φυλακή για ανεπαρκή διατροφή τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο, επικαλούμενη αναφορές από την κλινική της φυλακής.

Δείτε σχετική ανάρτηση και από το Middle East Eye:

