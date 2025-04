Το VAR έκρινε το Ουντινέζε – Τζένοα: Ο απίθανος λόγος που ακυρώθηκε γκολ (pic, vid)

Η Τζένοα νίκησε την Ουντινέζε, με 1-0 στο «Λουίτζι Φεράρι», για την 31η αγωνιστική της Serie A, όμως η αναμέτρηση στιγματίστηκε από κάτι απίστευτο, καθώς γκολ των φιλοξενούμενων ακυρώθηκε, επειδή το αυτί ενός παίκτη ήταν… εκτεθειμένο.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ούντινε κατάφερε να ισοφαρίσει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά ο διαιτητής με τη βοήθεια του VAR, ακύρωσε το γκολ, διότι το αυτί του επιθετικού ήταν σε θέση οφσάιντ.

Udinese had a 94th-minute equaliser vs Genoa ruled out by VAR because the goalscorer’s EAR was offside 🤯 pic.twitter.com/VLxes0wg8m

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 4, 2025