Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι: Tο ντέρμπι της… απογοήτευσης στην Premier League (vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι, στο «Όλντ Τράφορντ» (6/4, 18:30), για την 32 αγωνιστική της Premier League. Οι δύο ομάδες θέλουν να σώσουν τη χρονιά τους, με το ντέρμπι της πόλης να αποτελεί τη μεγαλύτερη τους ευκαιρία.

Συγκεκριμένα, οι «Πολίτες» στοχεύουν στην τετράδα, ώστε να πάρει την πρόκριση στο Champions League και να εξιλεωθούν, έπειτα από τη χειρότερη τους χρονιά, υπό την ηγεσία του Πεπ.

Από την άλλη, οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να κάνουν το 2/2 κόντρα στη συμπολίτισσα τους, ώστε να πάρουν το γόητρο, ενόψει της συνέχειας. Οι γηπεδούχοι δεν μπορούν ουσιαστικά να τερματίσουν σε θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, μέσω του πρωταθλήματος, αλλά αν κατακτήσουν το Europa League, θα συμμετάσχουν την επόμενη σεζόν στη μεγαλύτερη διοργάνωση.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο ομάδες θα παλέψουν με στόχο να σώσουν ό,τι σώζεται. Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στην 5η θέση, με 51 βαθμούς, ενώ η Γιουνάιτεντ είναι 13η, με 37.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα αγωνιστούν χωρίς τους τραυματίες Λισάντρο Μαρτίνες και Κόμπι Μέινου, ενώ οι «Πολίτες» δεν θα έχουν στη διάθεση τους, τον Χάαλαντ και τον Ρόντρι.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας του πρώτου γύρου, στο «Έτιχαντ», είχε ολοκληρωθεί με 2-1 υπέρ της Γιουνάιτεντ. Ώρα έναρξης όπως προαναφέρθηκε, στις 18:30. τηλεοπτικά από NovaSports Premier League.

