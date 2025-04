Μια γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά – Έμφυλη βία χωρίς όρια, χωρίς σύνορα

Η βία κατά των γυναικών συνεχίζει να σοκάρει την παγκόσμια κοινή γνώμη, με νέα περιστατικά γυναικοκτονιών να έρχονται στο φως σχεδόν καθημερινά. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται με δραματικό ρυθμό, θυμίζοντάς μας τη σκοτεινή πραγματικότητα που βιώνουν αμέτρητες γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Οι γυναικοκτονίες αποτελούν την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας. Γυναίκες και κορίτσια χάνουν τη ζωή τους αποκλειστικά λόγω του φύλου τους, σε μια πράξη που ξεπερνά τα όρια της ωμότητας και υπογραμμίζει τη βαθιά ριζωμένη πατριαρχική βία.

Με μία ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter), ο Οργανισμός UN Women έδωσε ένα σκληρό μήνυμα: καμία χώρα στον κόσμο δεν είναι απαλλαγμένη από τις γυναικοκτονίες.

Η εικόνα που συνοδεύει την ανάρτηση αποκαλύπτει την τρομακτική πραγματικότητα. “Nowhere is safe (πουθενά δεν υπάρχει ασφάλεια)”, αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα συστημικό φαινόμενο που αντικατοπτρίζει την παγκόσμια έλλειψη προστασίας και σεβασμού στα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών.

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία της Έκθεσης του UN Women και του UNODC, η οποία δημοσιεύτηκε με αφορμή την 25η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2023, κάθε ημέρα 140 γυναίκες και κορίτσια δολοφονούνταν από τον σύντροφό τους ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 10 λεπτά μία γυναίκα δολοφονείται μέσα στον ίδιο της τον κύκλο.

⚠ Femicide affects women and girls in EVERY corner of the globe.

These gender-related killings are the most brutal and extreme manifestation of violence against women and girls.

