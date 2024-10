Πριν από λίγους μήνες, το CNN επικοινώνησε με τον εκδότη του βιβλίου της Μελάνια Τραμπ προκειμένου να ζητήσει μία συνέντευξη με την πρώην Πρώτη Κυρία ενόψει της έκδοσης των απομνημονευμάτων της, στις 8 Οκτωβρίου. Μετά από την επικοινωνία αυτή ακολούθησε μία ασυνήθιστη απαίτηση από τον εκδότη του βιβλίου της Μελάνια Τραμπ. Ο ίδιος απαίτησε από το αμερικανικό δίκτυο το ποσό των 250 χιλιάδων δολαρίων για μία συνέντευξη της τρίτης συζύγου του υποψηφίου για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα όσα γράφει το CNN, η Skyhorse Publishing έστειλε μέσω email, ένα έγγραφο με την ένδειξη «Συμφωνία εμπιστευτικότητας και μη αποκάλυψης» που έθετε αυστηρούς όρους για μια συνέντευξη της Μελάνια Τραμπ και χρήση υλικού από το βιβλίο με τίτλο «Melania». Συν τοις άλλοις, η συμφωνία όριζε ότι «το CNN θα καταβάλει αμοιβή αδειοδότησης ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων δολαρίων (250.000 δολαρίων)». Το CNN δεν υπέγραψε τη συμφωνία.

Εσωτερική παρεξήγηση

Λίγες μέρες αργότερα, όταν ένας άλλος δημοσιογράφος ρώτησε την Skyhorse Publishing για την υπέρογκη αμοιβή της συνέντευξης, ο εκδότης δήλωσε ότι είχε στείλει την απαίτηση πληρωμής κατά λάθος. «Ούτε η Μελάνια, ούτε κάποιος από την ομάδα της γνώριζε τίποτα για το NDA και το έγγραφο που στάλθηκε αντανακλούσε μια εσωτερική παρεξήγηση», δήλωσε στο CNN σε δήλωσή του ο Τόνι Λάιονς, πρόεδρος και εκδότης της Skyhorse. «Εάν το CNN είχε υπογράψει ένα NDA, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, θα είχαμε προσεγγίσει την ομάδα της Μελάνια για να συζητήσουμε [τις λεπτομέρειες της συνέντευξης]», δήλωσε ο Λάιονς.

Η πληρωμή ενός δημόσιου προσώπου για μια συνέντευξη, ειδικά της συζύγου ενός πολιτικού υποψηφίου, είναι ιδιαίτερα αποδοκιμασμένη στις περισσότερες αίθουσες ειδήσεων, οι οποίες τείνουν να έχουν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές κατά μιας τέτοιας πρακτικής. Είναι επίσης εξαιρετικά ασυνήθιστο το αίτημα να προέρχεται από έναν εκπρόσωπο που υποτίθεται ότι ενεργεί εκ μέρους της συζύγου ενός υποψήφιου προέδρου και μιας πρώην πρώτης κυρίας – ειδικά με ένα τόσο μεγάλο ποσό.

Αποζημιώθηκε με το ίδιο ποσό στο παρελθόν

Ακόμα και αν το αίτημα ήταν μια παρεξήγηση, η ζητούμενη τιμή στο NDA αντικατοπτρίζει ένα παρόμοιο ποσό για το οποίο έχει αποζημιωθεί στο παρελθόν. Τον περασμένο μήνα, το CNN αποκάλυψε ότι η πρώην πρώτη κυρία μίλησε σε δύο πολιτικές συγκεντρώσεις χρημάτων για τους Ρεπουμπλικάνους Log Cabin φέτος, και πληρώθηκε 237.500 δολάρια για μια εκδήλωση του Απριλίου, σύμφωνα με την τελευταία οικονομική φόρμα αποκάλυψης του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η πληρωμή αναφερόταν ως «υποχρέωση ομιλίας».

Τα αρχεία δείχνουν ότι η Μελάνια Τραμπ πληρώθηκε επίσης 250.000 δολάρια για μια εκδήλωση των Ρεπουμπλικανών του Log Cabin τον Δεκέμβριο του 2022, μία από τις τρεις πληρωμές ύψους 250.000 δολαρίων ή και περισσότερο που έλαβε για ομιλία εκείνο τον μήνα, αμέσως μετά την ανακοίνωση του πρώην προέδρου ότι θα κατέβαινε για επανεκλογή, σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής αποκάλυψης του Ντόναλντ Τραμπ για το προηγούμενο έτος.

Το συμβόλαιο

Το «εμπιστευτικό υλικό» στη σύμβαση περιγράφεται ως «το αδημοσίευτο χειρόγραφο του έργου, σημειώσεις, επιστολές, φωτογραφίες ή προφορικές πληροφορίες κάθε είδους και κάθε πληροφορία που λαμβάνεται από οποιονδήποτε τρίτο και την οποία ο εκδότης ή ο συγγραφέας αντιμετωπίζει ως ιδιοκτησία και χαρακτηρίζει ως εμπιστευτικό υλικό». Κάθε υπάλληλος του CNN που θα εργαζόταν για τη συνέντευξη θα έπρεπε να υπογράψει το NDA, αναφέρει το συμβόλαιο, και κάθε παραβίαση του NDA θα έδινε το δικαίωμα στην Τραμπ και/ή στον εκδότη της για «αποζημίωση» ύψους 100.000 δολαρίων, σύμφωνα με το έγγραφο. Το NDA έχει γραμμές υπογραφής για το CNN, τον Λάιονς, πρόεδρο της Skyhorse Publishing, η οποία διανέμεται από την Simon & Schuster, και τον ατζέντη της πρώην πρώτης κυρίας Μαρκ Μπέκμαν.

Στο συμβόλαιο σημειώνεται ρητά ότι η πληρωμή θα ήταν για μια συνέντευξη σε μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης -το CNN- καθώς και για την παραχώρηση αδειών χρήσης φωτογραφιών και αποσπασμάτων από το βιβλίο. Ακόμη και αν το συμβόλαιο εστάλη ως «εσωτερική παρεξήγηση», πρόκειται για ένα ασυνήθιστο αίτημα από τον εκδότη ενός ατόμου τόσο υψηλού προφίλ.

«Είναι εντελώς πρωτοφανές. Καμία πρώην πρώτη κυρία δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό», δήλωσε η Κέιτ Άντερσον Μπρούερ, συγγραφέας του βιβλίου »First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies».

Ασυνήθιστη η αμοιβή που ζήτησε ο εκδότης

Η Anita McBride, διευθύντρια της πρωτοβουλίας «The Legacies of America’s First Ladies Initiative» στο American University και πρώην ειδική βοηθός στον Λευκό Οίκο του George W. Bush, δήλωσε ότι ενώ οι πρώτες κυρίες έχουν λάβει αδρές αμοιβές για τη συγγραφή βιβλίων, μια τέτοια αμοιβή για μια συνέντευξη στις ειδήσεις είναι ασυνήθιστη. «Είναι μια συνεπής πρακτική με την κυρία Τραμπ να κάνει τις επιλογές που την εξυπηρετούν και να μην επιβαρύνεται από οποιαδήποτε πρακτική του παρελθόντος από οποιονδήποτε άλλον. Είναι η δική της επιχείρηση όταν πρόκειται για τα πάντα στη ζωή της», δήλωσε ο McBride.

«Αυτή είναι η προϋπόθεση του βιβλίου της. Έκανα τις επιλογές μου και δεν περιορίστηκα από κανέναν άλλον πριν από αυτήν». Ενόψει της κυκλοφορίας των απομνημονευμάτων της, η Τραμπ έχει δώσει μέχρι στιγμής συνέντευξη μόνο στο Fox News, το οποίο διαφήμισε την συνάντηση του περασμένου μήνα με την Ainsley Earhardt ως αποκλειστικότητα, την πρώτη με την πρώην πρώτη κυρία εδώ και δύο χρόνια. Η συνέντευξη περιελάμβανε αυτό που φαινόταν να είναι παλιές οικογενειακές και προσωπικές φωτογραφίες.