Η Μελάνια, λίγο πριν τις εκλογές, θυμήθηκε την «υπέροχη σχέση» της με τον Ντόναλντ Τραμπ

Στην πρώτη της συνέντευξη εδώ και δύο χρόνια, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, μίλησε για όλους και για όλα.

Η 54χρονη Μελάνια, λίγο πριν τις αμερικανικές εκλογές θυμήθηκε τη «στοργική» φύση του συζύγου της και την «υπέροχη» όπως την χαρακτήρισε σχέση τους.

Επίσης αναφέρθηκε στην ενηλικίωση του γιου τους Μπάρον αλλά και στις σχέσεις της με τα υπόλοιπα παιδιά του συζύγου της.

Η κ. Τραμπ επίσης καταδίκασε επίσης την «αδύναμη ηγεσία» της κυβέρνησης Μπάιντεν, η οποία, όπως είπε, άφησε τη χώρα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι όταν ο σύζυγός της ήταν στον Λευκό Οίκο.

«Νομίζω ότι ο αμερικανικός λαός πρέπει να αποφασίσει τι πραγματικά θέλει», είπε σε εκπομπή του Fox News, η οποία είχε μαγνητοσκοπηθεί από τον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζοντας την απόπειρα δολοφονίας της 13ης Ιουλίου σε μια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, η κ. Τραμπ είπε ότι εργαζόταν όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον προσωπάρχη της που την ειδοποίησε για τους πυροβολισμούς.

«Έτρεξε στην τηλεόραση» και γύρισε το βίντεο πίσω για να παρακολουθήσει τον πυροβολισμό λίγα λεπτά αφότου συνέβη. Παρακολουθούσε τον σύζυγό της να σηκώνεται όρθιος, με ματωμένο αυτί και να ξεστομίζει τις λέξεις «μάχη, μάχη, μάχη», είπε η δημοσιογράφος που έκανε την συνέντευξη.

Η κ. Τραμπ δήλωσε ότι προσπάθησε αμέσως να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον σύζυγό της, αλλά εκείνος δεν απάντησε. Τελικά κατάφερε να επικοινωνήσει με έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ ήταν ασφαλής και καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

