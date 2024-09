Η πρώην πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ προώθησε τα επερχόμενα απομνημονεύματά της μέσω ενός βίντεο στα social media, λέγοντας ότι αισθάνεται «την ευθύνη να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα».

«Η συγγραφή αυτών των απομνημονευμάτων ήταν για μένα ένα βαθιά και στοχαστικό ταξίδι. Ως ιδιωτικό πρόσωπο που συχνά έχει γίνει αντικείμενο δημόσιου ελέγχου και παραποίησης, αισθάνομαι την ευθύνη να ξεκαθαρίσω τα γεγονότα», λέει η πρώην πρώτη κυρία στο βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της στο Χ.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μοιραστώ τη δική μου οπτική γωνία: την αλήθεια», προσθέτει, προτού αναβοσβήσουν στην οθόνη οι λέξεις «Η ιστορία μου», «Η οπτική μου» και «Η αλήθεια».

Το ασπρόμαυρο βίντεο που προωθεί τα απομνημονεύματά της περιλαμβάνει αποσπάσματα και φωτογραφίες από την περίοδο της θητείας της πρώην πρώτης κυρίας, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών της στο εξωτερικό και των επαφών της με τα παιδιά.

Η ανάρτηση παραπέμπει επίσης σε μια σελίδα για την προπαραγγελία του βιβλίου.

My Story.

My Perspective.

The Truth. https://t.co/ZCTwZSqZND pic.twitter.com/HHGQaA6d5v

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 5, 2024