Εμινέ Ερντογάν: Ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας
Η Εμινέ Ερντογάν εξήρε την πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας και την παρακινεί να κάνει το ίδιο και για τα παιδιά της Γάζας
Η Εμινέ Ερντογάν έστειλε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ με την οποία την καλεί να δείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε για τα παιδιά της Ουκρανίας και για τα παιδιά της Γάζας.
Η πρώτη κυρία της Τουρκίας αναφέρεται στην επιστολή που έγραψε η Μελάνια Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν που του μιλούσε για την σκληρή ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία και τον παρακαλούσε να βάλει ένα τέλος.
Η Εμινέ Ερντογάν στην επιστολή της εξάρει την πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ για την Ουκρανία που όπως λέει «εμπνέει ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων» και την καλεί να κάνει το ίδιο και για τη Γάζα.
Τα παιδιά της Ουκρανίας δεν είναι τα μόνα των οποίων το γέλιο έχει σβήσει, αναφέρει η Εμινέ Ερντογάν και προσθέτει ότι «δικαιούνται την ίδια χαρά, την ίδια ελευθερία, το ίδιο αξιοπρεπές μέλλον».
Η Εμινέ Ερντογάν κάνει αναφορά στην «ειλικρινή συνομιλία και την ευγενική φιλοξενία» που έτυχε η ίδια κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει από τότε έξι χρόνια.
Επιστολή στον Νετανιάχου
«Οι λέξεις «βρέφος αγνώστων στοιχείων» που είναι χαραγμένες στα σάβανα χιλιάδων παιδιών της Γάζας, των οποίων τα ονόματα δεν μπορούν καν να αναγνωριστούν, προκαλούν ανεπανόρθωτες πληγές στη συλλογική μας συνείδηση», γράφει στην επιστολή της.
Προτείνει επίσης στη Μελάνια να στείλει μια επιστολή στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης.
«Αυτές τις μέρες, που ο κόσμος βιώνει μια συλλογική αφύπνιση και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει μετατραπεί σε παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι μια έκκληση εκ μέρους σας για τη Γάζα θα εκπληρώσει μια ιστορική ευθύνη απέναντι στον παλαιστινιακό λαό», γράφει μεταξύ άλλων η σύζυγος του τούρκου προέδρου.
