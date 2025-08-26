Το μελανιασμένο χέρι του Τραμπ έγινε ξανά viral – Τι λέει ο Λευκός Οίκος;

Εικόνες του μελανιασμένου χεριού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που φαίνεται να είναι καλυμμένο με μακιγιάζ, έχουν γίνει ξανά viral μετά από παρόμοιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τον περασμένο μήνα.

Μεγεθυμένες φωτογραφίες του Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο Οβάλ Γραφείο στις 22 Αυγούστου έδειχναν το πίσω μέρος ενός από τα χέρια του, με ένα τμήμα του δέρματος καλυμμένο με ελαφρύ μακιγιάζ, το οποίο προκάλεσε διάφορες εικασίες για την υγεία του.

Την Δευτέρα 25 Αυγούστου, οι μώλωπες στο δεξί χέρι του Τραμπ ήταν εμφανείς στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του ομολόγου του από τη Νότια Κορέα, Λι Τζέι-μιουνγκ.

Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και τον Ιούλιο, όταν στην επιστροφή του από ταξίδι στην Σκωτία, φωτογράφοι παρατήρησαν καμουφλαρισμένο μώλωπα στο χέρι του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στις 17 Ιουλίου ότι ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων είχε πρόσφατα διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή πάθηση των φλεβών, αφού εικόνες του προέδρου έδειχναν ορατό πρήξιμο στα κάτω άκρα του.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου του Ιουλίου ότι η διάγνωση έγινε μετά από ιατρικές εξετάσεις για να διερευνηθεί το πρήξιμο στα πόδια και οι μώλωπες στο πίσω μέρος του δεξιού χεριού του προέδρου.

Γιατί είναι σημαντικό

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έγινε ο γηραιότερος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συμπλήρωσε τα 79 του χρόνια τον Ιούνιο, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό κριτική για την υγεία του, οι ανησυχίες έχουν αυξηθεί καθώς όλο και περισσότερες εικόνες δείχνουν μώλωπες στα χέρια του και πρήξιμο στα πόδια του.

Σε μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, το 45% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν ήταν «καθόλου» ή «όχι πολύ» διαφανής όσον αφορά στην υγεία του. Τον Ιούλιο, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι υπέγραψαν μία αίτηση, ζητώντας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δημοσιοποιήσει όλα τα ιατρικά του αρχεία.