Έντονη ανησυχία και πληθώρα σχολίων στα social media έχει προκαλέσει βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ που παίζει γκολφ. Οι χρήστες παρατηρούν ότι το δεξί του πόδι είναι «ασταθές» και «στραμμένο προς τα μέσα» και αναρωτιούνται αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Κάποιοι, μάλιστα, κάνουν εικασίες -χωρίς καμία ιατρική τεκμηρίωση- ότι πάσχει από «αδύναμα γόνατα» ή κάποιο «νευρομυϊκό εκφυλιστικό πρόβλημα».

«Τι συμβαίνει με το πόδι του;», γράφει ένας χρήστης ενώ ένας άλλος συμπληρώνει: «Η κίνησή του είναι περίεργη. Περπατάει σαν να έχει αδύναμα γόνατα και σέρνει το δεξί του πόδι».

Μια χρήστης, η οποία δηλώνει ότι είναι νοσηλεύτρια, ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ έχει «αμφοτερόπλευρη πτώση ποδιού» και πως «θα χρειαστεί σύντομα περιπατητήρα».

Η ομάδα του Τραμπ απάντησε με οργή στις φήμες, αποκαλώντας τες «εντελώς ψευδείς» και κατηγορώντας τους επικριτές του για πολιτικά κίνητρα.

Ο εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου, Στίβεν Τσουένγκ, δήλωσε ότι «διεστραμμένοι και ηθικά χρεοκοπημένοι φιλελεύθεροι -συμπεριλαμβανομένων διεφθαρμένων μέσων ενημέρωσης- έχουν πλέον καταφύγει σε πλήρη ψεύδη και κατασκευασμένες ιστορίες γιατί δεν έχουν καμία ντροπή».

Και πρόσθεσε: «Αντί να ασχολούνται με κάτι ουσιαστικό, περνούν κάθε στιγμή της αξιοθρήνητης ζωής τους υποφέροντας από το Σύνδρομο Παράνοιας για τον Τραμπ (TDS), το οποίο έχει σαπίσει το μυαλό τους».

Το βίντεο με τον «ασταθές» Τραμπ έρχεται στη δημοσιότητα λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή του με μία τεράστια μελανιά στο χέρι του.

Το δεξί χέρι του φαινόταν μελανιασμένο κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Εμανουέλ Μακρόν, την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας εικασίες στα social media για την υγεία του, με τον Λευκό Οίκο να το αποδίδει στις πολλές χειραψίες.

