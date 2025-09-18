Αγγλία: Βίντεο με τον εκνευρισμό της Καμίλα με την Κέιτ μπροστά στη Μελάνια κάνει το γύρο του διαδικτύου
Ποιος ο λόγος που η σύζυγος του Βασιλιά Κάρολου εκνευρίστηκε με την Κέιτ Μίντλετον
- Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)
- «Θα σταθώ δίπλα σου» - Πατέρας ξεκινά απεργία πείνας σε ένδειξη στήριξης στον Πάνο Ρούτσι
- Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας
- «Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή διαβήτη που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή
Μία ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή μεταξύ της Βασίλισσας Καμίλα και της Κέιτ Μίντλετον καταγράφηκε από τις κάμερες.
Η 43χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας βρισκόταν σε έντονη συζήτηση με την 55χρονη σύζυγο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, όταν η 78χρονη βασίλισσα εμφανίστηκε για να δώσει εντολή στη Μίντλετον να φύγει. Η Κέιτ υπάκουσε και έφυγε αμέσως.
Το βίντεο με την Κέιτ να απομακρύνεται μετά την εντολή της Καμίλα
Μετά την υποδοχή, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ οδήγησαν τους Τραμπ σε συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα έξω από το Victoria House.
Ο Πρόεδρος Τραμπ άρχισε να μιλάει στον Βασιλιά Κάρολο και τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ, ενώ η Καμίλα στράφηκε στη Μελάνια και άρχισε να συνομιλεί.
Στη συνέχεια, η Κέιτ πλησίασε την Καμίλα και άρχισε να συζητά με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Η βασίλισσα Καμίλα φαινόταν άβολα, κοιτάζοντας αμήχανα τριγύρω.
Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της συζήτησής τους, η Βασίλισσα φαινόταν να κάνει νόημα στην πριγκίπισσα Κέιτ να κινηθεί με ένα αδιάφορο άγγιγμα του χεριού της.
Ο Μίντλετον πήρε το μήνυμα ξεκάθαρα.
Ολοκλήρωσε γρήγορα τη συζήτησή της με τη Μελάνια και περπάτησε πίσω προς το πλευρό του συζύγου της, αφήνοντας τη βασίλισσα Καμίλα να έχει μια κατ’ ιδίαν συζήτηση με την πρώτη κυρία, καθώς η ομάδα καθάριζε το μονοπάτι για άμαξες με άλογα που θα τους μετέφεραν στο Κάστρο του Ουίνδσορ.
Δείτε το βίντεο:
Ok you can go now, the grown ups need to talk 😂 Cammy is no joke 😂😂😂 pic.twitter.com/g9jaMqrdvx
— SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) September 17, 2025
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική
- Αγγλία: Βίντεο με τον εκνευρισμό της Καμίλα με την Κέιτ μπροστά στη Μελάνια κάνει το γύρο του διαδικτύου
- Πίσω στη βάση τους οι διεθνείς του Ολυμπιακού – Πόζαραν με τα χάλκινα μετάλλιά τους (pic)
- Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
- Συνελήφθη στην Αθήνα καταζητούμενος της Interpol Σερβίας
- O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις