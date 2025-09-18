Μία ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή μεταξύ της Βασίλισσας Καμίλα και της Κέιτ Μίντλετον καταγράφηκε από τις κάμερες.

Η 43χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας βρισκόταν σε έντονη συζήτηση με την 55χρονη σύζυγο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, όταν η 78χρονη βασίλισσα εμφανίστηκε για να δώσει εντολή στη Μίντλετον να φύγει. Η Κέιτ υπάκουσε και έφυγε αμέσως.

Το βίντεο με την Κέιτ να απομακρύνεται μετά την εντολή της Καμίλα

Μετά την υποδοχή, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ οδήγησαν τους Τραμπ σε συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα έξω από το Victoria House.

Ο Πρόεδρος Τραμπ άρχισε να μιλάει στον Βασιλιά Κάρολο και τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ, ενώ η Καμίλα στράφηκε στη Μελάνια και άρχισε να συνομιλεί.

Στη συνέχεια, η Κέιτ πλησίασε την Καμίλα και άρχισε να συζητά με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Η βασίλισσα Καμίλα φαινόταν άβολα, κοιτάζοντας αμήχανα τριγύρω.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της συζήτησής τους, η Βασίλισσα φαινόταν να κάνει νόημα στην πριγκίπισσα Κέιτ να κινηθεί με ένα αδιάφορο άγγιγμα του χεριού της.

Ο Μίντλετον πήρε το μήνυμα ξεκάθαρα.

Ολοκλήρωσε γρήγορα τη συζήτησή της με τη Μελάνια και περπάτησε πίσω προς το πλευρό του συζύγου της, αφήνοντας τη βασίλισσα Καμίλα να έχει μια κατ’ ιδίαν συζήτηση με την πρώτη κυρία, καθώς η ομάδα καθάριζε το μονοπάτι για άμαξες με άλογα που θα τους μετέφεραν στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Δείτε το βίντεο: