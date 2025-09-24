Σφοδρή επίθεση κατά της Ευρώπης εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, με την πρώτη κυρία, Μελάνια, να μη δείχνει ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη με όσα αναφέρθηκαν.

Στιγμιότυπο από βίντεο που έγινε viral την δείχνει να αργεί να χειροκροτήσει τον σύζυγό της, είτε αυτό έγινε ηθελημένα, είτε άθελά της.

Το καθυστερημένο και παγερά αδιάφορο χειροκρότημα της κυρίας Τραμπ

Σε μία ομιλία που ξεκίνησε με απρόοπτα, καθώς το autocue χάλασε, μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ είχαν προηγηθεί και οι κυλιόμενες που σταμάτησαν την ώρα που πήγε να ανέβει με τη Μελάνια, ο Τραμπ επαίνεσε τον εαυτό του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λέγοντας ότι έχει τερματίσει επτά πολέμους και εξήρε τις ικανότητές του ως επιχειρηματία στην αγορά ακινήτων.

Η Μελάνια Τραμπ που καθόταν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όχι μόνο δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται με την ομιλία Τραμπ αλλά τουναντίον έδειχνε να βαριέται.

Μόλις ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του, εκείνη πιθανότατα δεν το αντιλήφθηκε και τον χειροκρότησε μόνο αφότου αντιλήφθηκε τον φακό ενός φωτογράφου στραμμένο πάνω της.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας Τραμπ, ένα μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας έβγαλε το κινητό του και άρχισε να καταγράφει τον Τραμπ, φανερά έκπληκτος από το ύφος της ομιλίας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορούσε την Ευρώπη για «υποκρισία», επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο ενώ καταδικάζει το Κρεμλίνο.

Σε άλλο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ο πρωθυπουργός της Παπούα Νέας Γουινέας, Τζέιμς Μαράπε, έβγαλε το ακουστικό της μετάφρασης και χαμογέλασε, ενώ ο Τραμπ συνέχιζε το ξέσπασμά του, σύμφωνα με τη Dailymail.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι «χρηματοδοτεί μια επίθεση» κατά της Δύσης μέσω της μετανάστευσης και προειδοποίησε ότι η Ευρώπη «οδεύει προς την κόλαση». Παράλληλα κατηγόρησε τον Οργανισμό ότι δεν συνέβαλε σε καμία διαπραγμάτευση, αναφέροντας στο τέλος «ποιος είναι ο σκοπός του Οργανισμού; Δεν πλησιάζει καν στο δυναμικό του».

Τα απρόοπτα της επίσκεψης

Ο δηκτικός λόγος του ήρθε έπειτα από μια σειρά από απρόοοπτα κατά την άφιξή του, όταν εκείνος και η Μελάνια αναγκάστηκαν να ανέβουν με τα πόδια κι όχι με την κυλιόμενη σκάλα που χάλασε. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη στιγμή που πατάνε στο πρώτο σκαλοπάτι και μετά η σκάλα σταματά.

«Δεν με πειράζει να κάνω αυτή την ομιλία χωρίς autocue, γιατί δεν λειτουργεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή της ομιλίας του και πρόσθεσε: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον autocue θα έχει μεγάλο πρόβλημα». Τελικά, άρχισε να διαβάζει την ομιλία του με τον παραδοσιακό τρόπο. Από χαρτί.

«Αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τον ΟΗΕ: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και ένας χαλασμένος τηλεπροβολέας» είπε σαρκαστικά.