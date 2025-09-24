newspaper
24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
Όλοι χειροκρότησαν την ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ εκτός από… την Μελάνια [Βίντεο]
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:34

Όλοι χειροκρότησαν την ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ εκτός από… την Μελάνια [Βίντεο]

Η Μελάνια Τραμπ άργησε να χειροκροτήσει την ομιλία του συζύγου της και προέδρου των ΗΠΑ, στον ΟΗΕ, προκαλώντας νέα σχόλια για το αν έγινε εσκεμμένα ή κατά λάθος

Σύνταξη
Spotlight

Σφοδρή επίθεση κατά της Ευρώπης εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, με την πρώτη κυρία, Μελάνια, να μη δείχνει ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη με όσα αναφέρθηκαν.

Στιγμιότυπο από βίντεο που έγινε viral την δείχνει να αργεί να χειροκροτήσει τον σύζυγό της, είτε αυτό έγινε ηθελημένα, είτε άθελά της.

Το καθυστερημένο και παγερά αδιάφορο χειροκρότημα της κυρίας Τραμπ

Σε μία ομιλία που ξεκίνησε με απρόοπτα, καθώς το autocue χάλασε, μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ είχαν προηγηθεί και οι κυλιόμενες που σταμάτησαν την ώρα που πήγε να ανέβει με τη Μελάνια, ο Τραμπ επαίνεσε τον εαυτό του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λέγοντας ότι έχει τερματίσει επτά πολέμους και εξήρε τις ικανότητές του ως επιχειρηματία στην αγορά ακινήτων.

Η Μελάνια Τραμπ που καθόταν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όχι μόνο δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται με την ομιλία Τραμπ αλλά τουναντίον έδειχνε να βαριέται.

Μόλις ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του, εκείνη πιθανότατα δεν το αντιλήφθηκε και τον χειροκρότησε μόνο αφότου αντιλήφθηκε τον φακό ενός φωτογράφου στραμμένο πάνω της.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας Τραμπ, ένα μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας έβγαλε το κινητό του και άρχισε να καταγράφει τον Τραμπ, φανερά έκπληκτος από το ύφος της ομιλίας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορούσε την Ευρώπη για «υποκρισία», επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο ενώ καταδικάζει το Κρεμλίνο.

Σε άλλο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ο πρωθυπουργός της Παπούα Νέας Γουινέας, Τζέιμς Μαράπε, έβγαλε το ακουστικό της μετάφρασης και χαμογέλασε, ενώ ο Τραμπ συνέχιζε το ξέσπασμά του, σύμφωνα με τη Dailymail.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι «χρηματοδοτεί μια επίθεση» κατά της Δύσης μέσω της μετανάστευσης και προειδοποίησε ότι η Ευρώπη «οδεύει προς την κόλαση». Παράλληλα κατηγόρησε τον Οργανισμό ότι δεν συνέβαλε σε καμία διαπραγμάτευση, αναφέροντας στο τέλος «ποιος είναι ο σκοπός του Οργανισμού; Δεν πλησιάζει καν στο δυναμικό του».

Τα απρόοπτα της επίσκεψης

Ο δηκτικός λόγος του ήρθε έπειτα από μια σειρά από απρόοοπτα κατά την άφιξή του, όταν εκείνος και η Μελάνια αναγκάστηκαν να ανέβουν με τα πόδια κι όχι με την κυλιόμενη σκάλα που χάλασε. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη στιγμή που πατάνε στο πρώτο σκαλοπάτι και μετά η σκάλα σταματά.

«Δεν με πειράζει να κάνω αυτή την ομιλία χωρίς autocue, γιατί δεν λειτουργεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή της ομιλίας του και πρόσθεσε: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον autocue θα έχει μεγάλο πρόβλημα». Τελικά, άρχισε να διαβάζει την ομιλία του με τον παραδοσιακό τρόπο. Από χαρτί.

«Αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τον ΟΗΕ: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και ένας χαλασμένος τηλεπροβολέας» είπε σαρκαστικά.

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν
«Στρατηγικό έργο» 24.09.25

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

Σύμφωνα με το Ιράν, το σχέδιο προβλέπει κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 γιγαβάτ.

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες
Κόσμος 24.09.25

Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Ντάλας, σε εγκαταστάσεις της ICE, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί

Σύνταξη
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα αεροδρόμια
Στη Βρετανία 24.09.25

Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση παραμένει σε εξέλιξη» αναφέρει η NCA, ενώ η Collins Aerospace προτρέπει τις αεροπορικές να συνεχίσουν για άλλη μία εβδομάδα τη χρήση χειροκίνητου check-in

Σύνταξη
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
Κόσμος 24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
«Διπλωματία drones» 24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Δυσκολίες 24.09.25

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»
«Αβεβαιότητα και ανησυχία» 24.09.25

Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»

Κριτική στην κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά, από τη Νέα Αριστερά. Επισημαίνει επίσης ότι η τακτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαιώνει την προσπάθεια συγκάλυψης.

Σύνταξη
Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν
«Στρατηγικό έργο» 24.09.25

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

Σύμφωνα με το Ιράν, το σχέδιο προβλέπει κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 γιγαβάτ.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες
Κόσμος 24.09.25

Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Ντάλας, σε εγκαταστάσεις της ICE, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ
Champions League 24.09.25

Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για τους μη κατόχους διαρκείας ενόψει Άρσεναλ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως από σήμερα (24/9, 17:00) θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων στους μη κατόχους διαρκείας για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00).

Σύνταξη
Πέτη Πέρκα από το Global Sumud Flotilla: Τρομοκρατική η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ισραήλ
Καταγγελία 24.09.25

Πέτη Πέρκα από το Global Sumud Flotilla: Τρομοκρατική η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ισραήλ

Εννέα επιθέσεις με drones και κρότου λάμψης δέχτηκε ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla. Στην ελληνική αποστολή βρίσκεται και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας
Σαν Ταραντίνο, αλλά όχι 24.09.25

Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας

Riff Raff, λοιπόν. Μερικώς γκανγκστερική εκδίκηση, μερικώς οικογενειακή επανένωση, ο ημι-συνταξιούχος μαφιόζος του Μπιλ Μάρεϊ επιστρέφει στον κόσμο των φόνων, ενώ η Τζένιφερ Κούλιτζ εισβάλλει στο πάρτι της Πρωτοχρονιάς του πρώην συζύγου της, Χάρις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Με Μάνσα και Ταρέμι η ενδεκάδα κόντρα στον Αστέρα (pic)
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 24.09.25

Με Μάνσα και Ταρέμι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας (17:00) στο πρώτο του ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την ενδεκάδα με πολλές αλλαγές.

Σύνταξη
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή
Φιάσκο 24.09.25

Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή

Η υπόθεση που απασχόλησε όλο τον πλανήτη τον Ιούλιο και έγινε viral, δηλαδή το kiss cam σκάνδαλο στη συναυλία των Coldplay, αποδεικνύεται ένα μικρό φιάσκο. Κατά το ήμισυ τουλάχιστον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βρετανία: Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα αεροδρόμια
Στη Βρετανία 24.09.25

Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση παραμένει σε εξέλιξη» αναφέρει η NCA, ενώ η Collins Aerospace προτρέπει τις αεροπορικές να συνεχίσουν για άλλη μία εβδομάδα τη χρήση χειροκίνητου check-in

Σύνταξη
Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 24.09.25

Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου.

Σύνταξη
«Τι υπέροχος μονόλογος!» – Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση
Μπράβο 24.09.25

«Τι υπέροχος μονόλογος!» - Ο Μπεν Στίλερ, ο Στίβεν Κόλμπερτ και άλλοι διάσημοι επικροτούν την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην τηλεόραση

Το «Jimmy Kimmel Live!» επέστρεψε στην τηλεόραση στις 23 Σεπτεμβρίου, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την αόριστη διακοπή της μετάδοσής του από το ABC και επώνυμες φωνές σχολιάζουν το γεγονός και τον «σωστό τόνο» του Τζίμι Κίμελ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπ. Μετανάστευσης: Εξετάζει ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα
Διαδοχικές επιθέσεις 24.09.25

Ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης

Ο 24χρονος Παλαιστίνιος δηλώνει άστεγος, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία στο Κέντρο

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

