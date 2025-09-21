magazin
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Έσπασε η Μελάνια Τραμπ το βασιλικό πρωτόκολλο με το καναρινί της φόρεμα;
21 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:40

Έσπασε η Μελάνια Τραμπ το βασιλικό πρωτόκολλο με το καναρινί της φόρεμα;

Η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε στο δείπνο στο Ηνωμένο Βασίλειο με καναρινί φόρεμα που έκλεψε την παράσταση - όχι όμως για καλό

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Μελάνια Τραμπ θέλησε να ξεχωρίσει με μια τολμηρή εμφάνιση στο πολυτελές δείπνο που παρέθεσε η Βασιλική Οικογένεια στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στις 17 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η επιλογή της δεν άφησε τους πάντες ικανοποιημένους.

Η Πρώτη Κυρία φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα σε έντονο καναρινί χρώμα, δημιουργία της Carolina Herrera, το οποίο συνδύασε με μια ζώνη στο χρώμα της λεβάντας. Το εφαρμοστό φόρεμα  με γυμνούς ώμους τράβηξε την προσοχή, με ορισμένους όμως να θεωρούν ότι ξέφυγε από το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο – αλλά όχι με τον τρόπο που θα υπέθετε κανείς.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας στέκονται δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Γουίντσορ, στο Γουίντσορ της Βρετανίας, στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Aaron Chown/Pool μέσω REUTERS

«Για τέτοιες περιστάσεις χρειάζεται διακριτικότητα και μετριοπάθεια»

Η ειδικός στο πρωτόκολλο, Τζο Χέιζ, εξήγησε στο Hello! Magazine ότι η Μελάνια τήρησε τους βασικούς κανόνες με το μάξι φόρεμα και πως οι ακάλυπτοι ώμοι δεν αποτελούν πλέον απαγόρευση. «Καλυμμένοι ώμοι, γάντια και τιάρα εξακολουθούν να προτιμώνται, αλλά δεν είναι πλέον απαραίτητα. Οι κανόνες έχουν χαλαρώσει, αν και ελάχιστα», σημείωσε. Παρόλα αυτά, η Χέιζ επισήμανε ότι το ντεκολτέ ήταν πιο ανοιχτό από όσο συνηθίζεται: «Για τέτοιες περιστάσεις χρειάζεται διακριτικότητα και μετριοπάθεια. Θα ταίριαζε καλύτερα μια πιο κλειστή λαιμόκοψη».

Η στιλίστρια Σαμάνθα Μπράουν σχολίασε στη Daily Mail πως το φόρεμα έμοιαζε «καλοκαιρινό» και όχι τόσο ταιριαστό για την εποχή, ενώ και το χρώμα δεν θεωρήθηκε η πιο σωστή επιλογή. «Η Μελάνια συνήθως κάνει μελετημένες στιλιστικές κινήσεις. Αυτή τη φορά, όμως, η εμφάνιση δεν ανήκει στις πιο επιτυχημένες της», είπε.

Συζήτηση προκάλεσε και το μεγάλο καπέλο που φόρεσε κατά την άφιξή της μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, για να συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον. Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς σχολίασε ότι το σχήμα του καπέλου, που σκέπαζε σχεδόν όλο το πρόσωπό της, παρέπεμπε σε μια διάθεση απόκρυψης: «Για μια γυναίκα γνωστή για την εμφάνισή της, αυτό δίνει την αίσθηση ότι θέλει να κρυφτεί».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κοιμόταν με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν όταν την πήρε τηλέφωνο ο Έλβις
«Θα είχε τρελαθεί» 20.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κοιμόταν με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν όταν την πήρε τηλέφωνο ο Έλβις

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της, Έλβις Πρέσλεϊ, προσπάθησε να παρέμβει στη σχέση της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε το 2003 μετά από μάχη με τον καρκίνο, και ότι «θα είχε τρελαθεί» αν ήξερε ποιος ήταν στο κρεβάτι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της
Ανεξιχνίαστη υπόθεση 20.09.25

Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της

Έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που η Τάρα Λι Κάλικο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ποδηλασία στην πόλη της, το Μπελέν του Νέου Μεξικού, αλλά η αστυνομία δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία σύλληψη για την υπόθεσή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών – Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο
Αναμνήσεις 21.09.25

«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών - Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο

Ο 85χρονος Πατσίνο μιλάει στον Guardian για την κληρονομιά του συγκινητικού δράματος του 1975, «Σκυλίσια Μέρα», την αγάπη του για το YouTube, τις ψευδείς φήμες για το θάνατό του και τους λόγους για τους οποίους δεν συζητά για πολιτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 21.09.25

Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο

Φινάλε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε 106-89 τους Αδελαΐδα 36ερς με τον Κέντρικ Ναν... ως συνήθως κορυφαίο και άξιους συμπαραστάτες του τους Χολμς και Ρογκαβόπουλο.

Σύνταξη
Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ
Κόσμος 21.09.25

Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 13.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Κατερίνη: Εξιχνιάστηκε διακεκριμένη κλοπή σε βάρος ηλικιωμένης με λεία 190.000 ευρώ
Διακεκριμένη κλοπή 21.09.25

Δήθεν λογίστρια απέσπασε από ηλικιωμένη χρήματα και τιμαλφή αξίας 190.000 ευρώ - Πώς την εξαπάτησε

Η ηλικιωμένη στην Κατερίνη πείστηκε να δεχτεί σπίτι της άγνωστη γυναίκα, που απέσπασε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ

Σύνταξη
Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα
«Μεγάλη καρδιά» 21.09.25

Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Πρώτα αντιμετώπισαν τον άνεμο. Μετά ήρθε η βροχή. Αλλά η φετινή 10ήμερη φιέστα του Burning Man στην πόλη του Black Rock θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο τραγικό λόγο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)

Αήττητο 7 αγώνων και 3 σερί νίκες έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό επί Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να έχει δημιουργήσει γενικά τρομερή παράδοση στα ελληνικά ντέρμπι - Τα «ερυθρόλευκα» στατιστικά της κυριαρχίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΗΠΑ: Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς – Η επικίνδυνη τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές
Με τις ευλογίες Τραμπ 21.09.25

Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς για τη δολοφονία Κερκ - Η τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ενθαρρύνει την «καταγγελία» όσων δεν έχουν «θρηνήσει επαρκώς» τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 50χρονο αδελφοκτόνο – «Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»
Το περίεργο τηλεφώνημα 21.09.25 Upd: 13:04

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 50χρονο αδελφοκτόνο - «Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»

«Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο», είπε ο 50χρονος αδελφοκτόνος.

Σύνταξη
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»
Fizz 21.09.25

O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ο Γούντι Άλεν αποκαλεί «χαζή» την λεγόμενη cancel culture σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ η Ντίλαν Φάροου επαναλαμβάνει τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Παρακολουθήστε στις 12:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

