Έσπασε η Μελάνια Τραμπ το βασιλικό πρωτόκολλο με το καναρινί της φόρεμα;

Η Μελάνια Τραμπ θέλησε να ξεχωρίσει με μια τολμηρή εμφάνιση στο πολυτελές δείπνο που παρέθεσε η Βασιλική Οικογένεια στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στις 17 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η επιλογή της δεν άφησε τους πάντες ικανοποιημένους.

Η Πρώτη Κυρία φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα σε έντονο καναρινί χρώμα, δημιουργία της Carolina Herrera, το οποίο συνδύασε με μια ζώνη στο χρώμα της λεβάντας. Το εφαρμοστό φόρεμα με γυμνούς ώμους τράβηξε την προσοχή, με ορισμένους όμως να θεωρούν ότι ξέφυγε από το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο – αλλά όχι με τον τρόπο που θα υπέθετε κανείς.

«Για τέτοιες περιστάσεις χρειάζεται διακριτικότητα και μετριοπάθεια»

Η ειδικός στο πρωτόκολλο, Τζο Χέιζ, εξήγησε στο Hello! Magazine ότι η Μελάνια τήρησε τους βασικούς κανόνες με το μάξι φόρεμα και πως οι ακάλυπτοι ώμοι δεν αποτελούν πλέον απαγόρευση. «Καλυμμένοι ώμοι, γάντια και τιάρα εξακολουθούν να προτιμώνται, αλλά δεν είναι πλέον απαραίτητα. Οι κανόνες έχουν χαλαρώσει, αν και ελάχιστα», σημείωσε. Παρόλα αυτά, η Χέιζ επισήμανε ότι το ντεκολτέ ήταν πιο ανοιχτό από όσο συνηθίζεται: «Για τέτοιες περιστάσεις χρειάζεται διακριτικότητα και μετριοπάθεια. Θα ταίριαζε καλύτερα μια πιο κλειστή λαιμόκοψη».

Η στιλίστρια Σαμάνθα Μπράουν σχολίασε στη Daily Mail πως το φόρεμα έμοιαζε «καλοκαιρινό» και όχι τόσο ταιριαστό για την εποχή, ενώ και το χρώμα δεν θεωρήθηκε η πιο σωστή επιλογή. «Η Μελάνια συνήθως κάνει μελετημένες στιλιστικές κινήσεις. Αυτή τη φορά, όμως, η εμφάνιση δεν ανήκει στις πιο επιτυχημένες της», είπε.

Συζήτηση προκάλεσε και το μεγάλο καπέλο που φόρεσε κατά την άφιξή της μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, για να συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον. Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς σχολίασε ότι το σχήμα του καπέλου, που σκέπαζε σχεδόν όλο το πρόσωπό της, παρέπεμπε σε μια διάθεση απόκρυψης: «Για μια γυναίκα γνωστή για την εμφάνισή της, αυτό δίνει την αίσθηση ότι θέλει να κρυφτεί».