Εσείς θα βλέπατε την ταινία «Θα παντρευτώ μια πόρνη για να κάνω οικονομία»;
Culture Live 01 Μαΐου 2026, 19:50

Οι τίτλοι ξένων ταινιών αλλάζουν συχνά από χώρα σε χώρα – και κάποιες φορές μια ταινία αποκτά όνομα πιο συγκεκριμένο από το πρωτότυπο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Ένας τίτλος μπορεί να κάνει μια ταινία να μοιάζει μυστηριώδης, κομψή ή εμβληματική. Μπορεί όμως και να μπερδέψει όποιον δεν γνωρίζει ήδη το περιεχόμενό της. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, με χιουμοριστική υπερβολή, στην περίπτωση του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: ένας τίτλος διάσημος για το δυτικό κοινό, αλλά όχι απαραίτητα αυτονόητος για κάθε αγορά.

Στο Βιετνάμ, σύμφωνα με τον Guardian, το πρόβλημα λύθηκε με τον πιο απλό τρόπο. Η ταινία φέρεται να κυκλοφορεί ως «Η γυναίκα που αγαπά τα είδη πολυτελείας 2» — ένας τίτλος που αφήνει στην άκρη το λογοπαίγνιο, τον «διάβολο» και την πολιτισμική αναφορά, για να πει στον θεατή αμέσως τι πρόκειται να δει: μια ιστορία γύρω από τη μόδα, την πολυτέλεια και, φυσικά, μια συνέχεια.

Και ίσως εκεί βρίσκεται όλη η γοητεία αυτών των αλλαγών. Σε άλλες χώρες, οι τίτλοι δεν προσπαθούν πάντα να κρατήσουν το ύφος του πρωτότυπου. Συχνά γίνονται πιο άμεσοι, πιο παράξενοι ή απλώς πιο αστείοι. Από τον «Bad Santa» που στην Τσεχία έγινε «Ο Άγιος Βασίλης είναι διεστραμμένος», μέχρι το «Pretty Woman» που στην Κίνα αποδόθηκε ως «Θα παντρευτώ μια πόρνη για να κάνω οικονομία», οι ξένες αγορές έχουν κατά καιρούς χαρίσει σε γνωστές ταινίες τίτλους που δύσκολα ξεχνιούνται.

Βέβαια, ακόμη και το «Η γυναίκα που αγαπά τα είδη πολυτελείας 2» δεν είναι τέλειο. Δεν διευκρινίζει ποια ακριβώς γυναίκα αγαπά τα είδη πολυτελείας, αφού αυτό θα μπορούσε να ισχύει για περισσότερες από μία ηρωίδες. Και, με την ίδια λογική, θα μπορούσε να σταθεί πάνω από δεκάδες άλλες ταινίες, από το «Breakfast at Tiffany’s» και το «Confessions of a Shopaholic» μέχρι το «Sex and the City», το «The Bling Ring» ή τη «Μαρία Αντουανέτα». Αλλά αυτό μάλλον δεν χαλάει τη γοητεία του. Αντιθέτως, την κάνει ακόμη καλύτερη.

Από τον «κακό Άγιο Βασίλη» στον «διεστραμμένο Άγιο Βασίλη»

Το «Η γυναίκα που αγαπά τα είδη πολυτελείας 2» αξίζει άνετα μια θέση στη μεγάλη κατηγορία των ταινιών που απέκτησαν καλύτερο τίτλο σε άλλη γλώσσα. Και η κατηγορία αυτή είναι εντυπωσιακά πλούσια. Πολλές ταινίες, για διάφορους λόγους, κυκλοφόρησαν με διαφορετικό όνομα σε άλλες αγορές. Συχνά, ο νέος τίτλος ήταν πιο άμεσος, πιο αστείος ή απλώς πιο αποτελεσματικός.

Το «Bad Santa», για παράδειγμα, λέει αρκετά, αλλά όχι τα πάντα. Είναι ο Άγιος Βασίλης «κακός» επειδή είναι ανήθικος; Επειδή είναι ανίκανος; Επειδή απλώς δεν κάνει σωστά τη δουλειά του; Η Τσεχία, σύμφωνα με το άρθρο, έλυσε την ασάφεια με έναν τίτλο που μεταφράζεται ως «Ο Άγιος Βασίλης είναι διεστραμμένος». Εκεί δεν υπάρχει περιθώριο παρεξήγησης. Ξέρεις ακριβώς τι είδους ταινία πας να δεις.

Η Γερμανία έχει επίσης παράδοση στις εύστοχες –ή έστω απολαυστικά παράξενες– μετονομασίες. Το «Annie Hall» έγινε «Η νευρωτική της πόλης», ενώ το «Airplane!» μετατράπηκε σε «Το απίστευτο ταξίδι με ένα τρελό αεροπλάνο». Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του «Die Hard With a Vengeance», που αποδόθηκε ως «Πέθανε αργά, τώρα περισσότερο από ποτέ» –ένας τίτλος που, όπως σχολιάζει ο Στιούαρτ Χέριτεϊτ, μοιάζει περισσότερο με διαφήμιση τράπεζας για στεγαστικά δάνεια στην εποχή της Covid παρά με τίτλο ταινίας.

Η Ασία και οι τίτλοι που δεν αφήνουν τίποτα στη φαντασία

Αν όμως υπάρχει μια περιοχή όπου οι εναλλακτικοί τίτλοι αποκτούν πραγματικά διαστάσεις μικρής τέχνης, αυτή είναι η Ασία. Στην Κίνα, το «Deep Impact» έγινε «Μεγάλη σύγκρουση ουρανού και γης», το «Knocked Up» έγινε «Μία νύχτα, μεγάλη κοιλιά», ενώ το «Pretty Woman» κυκλοφόρησε με τον αφοπλιστικό τίτλο «Θα παντρευτώ μια πόρνη για να κάνω οικονομία».

Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλες οι επιλογές ήταν αλάνθαστες. Η μετονομασία του «The Full Monty» σε «Έξι γυμνά γουρούνια» ίσως να δημιούργησε λάθος προσδοκίες σε όσους περίμεναν όντως γυμνά γουρούνια. Παρ’ όλα αυτά, δύσκολα μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι τέτοιοι τίτλοι έχουν κάτι το ακαταμάχητο: είναι κυριολεκτικοί, παράλογοι και απολύτως αξιομνημόνευτοι.

Όταν ο τίτλος προδίδει την ταινία

Υπάρχει, ωστόσο, και το σημείο όπου η υπερβολική σαφήνεια γίνεται πρόβλημα. Το «Thelma and Louise» μπορεί να είναι ένας γενικός τίτλος – ποια είναι η Θέλμα και η Λουίζ και γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρουν; – αλλά παραμένει σαφώς προτιμότερος από τον πλήρη μεξικανικό τίτλο, ο οποίος περιλαμβάνει υπότιτλο που μεταφράζεται ως «Ένα απρόσμενο τέλος».

Εκεί πια η περιγραφή αγγίζει το spoiler. Είναι σαν να μετονόμαζε κανείς την «Έκτη Αίσθηση» σε «Το αγόρι που έβλεπε φαντάσματα» ή τους «Συνήθεις Ύποπτους» σε «Ο Κέβιν Σπέισι ήταν ο Κάιζερ Σόζε από την αρχή». Κάποια πράγματα καλό είναι να τα ανακαλύπτει ο θεατής μόνος του.

Ο μύθος του «Mr Kiss Kiss Bang Bang»

Αξίζει επίσης να ξεκαθαριστεί ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα, που όμως δεν είναι ακριβώς αληθινό. Για χρόνια κυκλοφορούσε η ιστορία ότι σε ορισμένες χώρες οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ ήταν γνωστές ως «Mr Kiss Kiss Bang Bang». Ο μύθος ήταν εύκολο να πιάσει, γιατί δύσκολα βρίσκει κανείς πιο σύντομη και εύστοχη περιγραφή του 007.

Στην πραγματικότητα, όμως, καμία ταινία του Μποντ δεν είχε αυτόν τον τίτλο. Η φράση επινοήθηκε από έναν Ιταλό δημοσιογράφο που έγραψε για τον χαρακτήρα το 1962. Παρ’ όλα αυτά, αποδείχθηκε αρκετά δυνατή ώστε να δώσει τίτλο σε τραγούδι του σάουντρακ του «Thunderball» και, αργότερα, στην ταινία «Kiss Kiss Bang Bang» του 2005 με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Κάποιες φορές, οι αγγλικοί τίτλοι τα κάνουν χειρότερα

Το παιχνίδι, βέβαια, δεν λειτουργεί μόνο προς μία κατεύθυνση. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι αγγλόφωνες αγορές πήραν έναν τίτλο με ενδιαφέρον και τον φόρτωσαν με περιττή σοβαροφάνεια. Το «La Vie d’Adèle», για παράδειγμα, έγινε «Blue Is the Warmest Colour», ένας τίτλος που ακούγεται σαν ατάκα που θα ψιθύριζε η Νικόλ Κίντμαν σε μια ακατανόητη διαφήμιση αρώματος.

Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη σουηδική ρομαντική κομεντί του 1998 «Show Me Love». Ο αγγλικός τίτλος μοιάζει εντελώς γενικός, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ο πρωτότυπος ήταν πολύ πιο αιχμηρός και συγκεκριμένος: «Fucking Åmål».

Η γυναίκα που αγαπά τα είδη πολυτελείας να επιστρέψει και τρίτη φορά

Προς το παρόν, πάντως, ο βιετναμέζικος τίτλος του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» αξίζει τον μικρό του θρίαμβο. Είναι απλός, ξεκάθαρος και αφοπλιστικά λειτουργικός. Αν η ταινία βγάλει αρκετά χρήματα ώστε να υπάρξει και τρίτο μέρος, ίσως η πιο τίμια λύση να είναι η προφανής: «Η γυναίκα που αγαπά τα είδη πολυτελείας 3».

Τουλάχιστον έτσι κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι δεν ήξερε τι πάει να δει.

ΗΠΑ: Πώς ο Τραμπ κατάφερε να αναζωπυρώσει την απειλή του πληθωρισμού

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»
Η κυκλοφορία του Michael, μιας ταινίας για τη ζωή και την πορεία του Μάικλ Τζάκσον, έφερε ξανά στο προσκήνιο του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019. Και έβαλε τον σκηνοθέτη του Νταν Ριντ σε μπελάδες

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Ο Νταν Ριντ, ο σκηνοθέτης πίσω από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», τόνισε ότι η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον παραβλέπει τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ιγκόρ Τιάγκο μπορεί να επέκτεινε τον Φεβρουάριο το συμβόλαιό του όμως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν και κοστολογείται 80 εκατ. ευρώ

Από το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουν οι επιστήμονες είναι ότι οι λύκοι που ζουν εκεί προσαρμόστηκαν στην ακτινοβολία και τώρα ευδοκιμούν.

«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Νικηφόρα πρεμιέρα για την η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του World Cup που διεξάγονται στο Ρότερνταμ καθώς νίκησε σχετικά εύκολα την Ιταλία με 15-11. Από 3 γκολ Πλευρίτου και Σάντα.

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

