Γιώργος Χριστοδούλου: «Ήμουν ο πρώτος ηθοποιός που παραιτήθηκε από τη “Λάμψη”»
Ο Γιώργος Χριστοδούλου είχε τον ρόλο του παπά στη δραματική σειρά του ANT1 για διάστημα 3 χρόνων.
- Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
- Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα, η «αδικία» κι ένας έρωτας μέσα στη φρίκη του πολέμου
- Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
- Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του 13χρονου – Παρών και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο
O Γιώργος Χριστοδούλου βρέθηκε καλεσμένος στη σημερινή παρέα του «Buongiorno» του MEGA. Ο ηθοποιός σε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και την ανατροφή που έλαβε την εποχή που ζούσε στο Κάιρο με τους γονείς του.
Γιώργος Χριστοδούλου: «Δεν δέχομαι το ψέμα»
«Πήρα καλά δείγματα από τους γονείς μου. Έχω γεννηθεί στο Κάιρο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Είχε μια ευγένεια, μια άλλη αντιμετώπιση των συναισθηματικών καταστάσεων των ανθρώπων».
«Δεν δέχομαι το ψέμα. Θέλω την αλήθεια, όποια κι εάν είναι αυτή».
Ποια είναι η σχέση του με την Καλλιόπη Ταχτσόγλου
Όσον αφορά την ένταση με την Καλλιόπη Ταχτσόγλου, διέψευσε πως έχουν μαλώσει και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη:
«Η Καλλιόπη για μένα είναι μία καταπληκτική ηθοποιός, αδικημένη. Μιλάω για πολλά γαλόνια, η τηλεόραση θα έπρεπε να την έχει πρώτο όνομα.
Είναι απίστευτη ηθοποιός, είναι όμως σκληρό παιδί. Είναι ευγενική και σεμνή. Πήγαμε να βγάλουμε φωτογραφία και κρύφτηκε πίσω από μία πολυθρόνα. Της φώναξα ‘θα βγεις έξω ή όχι;’. Αυτό έγινε».
Η απουσία από την τηλεόραση και η παραίτηση από τη «Λάμψη»
«Η τηλεόραση έχει κάτι μαζί μου», είπε για την τηλεοπτική του απουσία, ενώ αποκάλυψε πως ήταν ο πρώτος ηθοποιός που παραιτήθηκε από την σειρά ‘Η Λάμψη’.
Ο Γιώργος Χριστοδούλου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ωχ, τα νεφρά μου» στο θέατρο Βικτώρια.
- Καύσιμα σε ράλι τιμών: Το αμερικανικό road trip γίνεται πολυτέλεια
- Τα… κατορθώματα του Τραμπ στο μέτωπο του πληθωρισμού
- Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
- Σκληρό μήνυμα Τραμπ στην Αβάνα με νέο πακέτο κυρώσεων
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 02.05.2026]
- Γιορτή σήμερα 2 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Η γαλλική Πρωτομαγιά και η εξαίρεση των ανθοπωλείων και των αρτοποιείων
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
