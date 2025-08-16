Αντάλλαξαν δώρα Ολυμπιακός και Ίντερ (pics)

Ο Ολυμπιακός, στην πρόβα τζενεράλε του εν όψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων για τη σεζόν 2025/26, αντιμετωπίζει την Ίντερ στην Ιταλία, σε ένα ματς επιπέδου Champions League, κόντρα στη φιναλίστ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης!

Λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού, ο αθλητικός διευθυντής των νταμπλούχων Ελλάδας, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, αντάλλαξε δώρα (επετειακή εμφάνιση Ολυμπιακού, με φανέλα Λαουτάρο) με τους ανθρώπους της Ίντερ. Όμορφες στιγμές πριν από ένα πολύ δυνατό φιλικό ανάμεσα σε δύο σπουδαίους συλλόγους.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το σημερινό (16/8) ματς ο Ολυμπιακός πλέον θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα για την έναρξη του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, καθώς το ερχόμενο Σάββατο (23/8, 20:00) το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ξεκινήσει την προσπάθεια της διατήρησης των εγχώριων σκήπτρων, με αντίπαλο τον Αστέρα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες με την ανταλλαγή δώρων Ολυμπιακού και Ίντερ: