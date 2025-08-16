Πρόβα τζενεράλε με σπουδαίο φιλικό κόντρα στην Ίντερ ο Ολυμπιακός

Η Ίντερ και ο Ολυμπιακός κοντράρονται σήμερα (16/8) στο Μπάρι στο τελευταίο τους φιλικό παιχνίδι πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους για τα τοπικά τους πρωταθλήματα.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου αντιμετωπίζει στις 25 Αυγούστου την Τορίνο, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται δύο μέρες νωρίτερα τον Αστέρα Τρίπολης στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ,Καραϊσκάκης».

Οι Πειραιώτες δοκίμασαν τις δυνάμεις τους απέναντι στη Νάπολι (14/6), όπου και ηττήθηκαν με 2-1, έχοντας ωστόσο πολύ καλή εικόνα και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο επίσης φιλικό… Champions League που ακολουθεί με την Ίντερ (16/8, 21:30) στο Μπάρι της Ιταλίας.

Η Ίντερ, ο Κίβου και ο Ολυμπιακός

Η Ίντερ προέρχεται από τρία φιλικά στα οποία έχει συγκομιδή δύο νίκες και μία ισοπαλία. Επικράτησαν με 7-2 της Πριμαβέρα, η οποία είναι η ομάδα κάτω των 23 της Ίντερ και αμέσως μετά νίκησε και την Μονακό στο δεύτερο φιλικό τους παιχνίδι.

Έπειτα ήρθαν ισόπαλοι με 2-2 απέναντι στην Μόντσα, η οποία πρόσφατα υποβιβάστηκε στη Serie B. Ο Κρίστιαν Κίβου προσανατολίζεται να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 3-5-2, όπως συνηθίζει.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έχει κάνει μια πολύ δυνατή προετοιμασία, παίζοντας πολύ καλά φιλικά παιχνίδια σε μεγάλο επίπεδο έντασης και χαρακτηριστικό της καλής του εικόνας είναι πως μέχρι το φιλικό απέναντι στη Νάπολι δεν είχε ηττηθεί.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει μόνο στον Ζέλσον Μαρτίνς που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και αναμένεται να χάσει και την πρεμιέρα της Super League με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης.