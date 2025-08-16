Η 11άδα του Ολυμπιακού για το σπουδαίο φιλικό με την Ίντερ (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ιταλία την πανίσχυρη Ίντερ (21:30), στο τελευταίο του φιλικό πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Στο παιχνίδι με τους Νερατζούρι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την «ερυθρόλευκη» εστία και τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Μπιανκόν και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας.

Οι Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τον Νασιμέντο λίγο πιο μπροστά. Οι Στρεφέτσα και Καμπελά θα είναι στα άκρα της επίθεσης για τους Πειραιώτες και ο Γιαζιτζί στην κορυφή.

Η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Καμπελά και Γιαζιτζί.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:

Ένα πολύ δυνατό φιλικό για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, με τους νταμπλούχους Ελλάδας να αντιμετωπίζουν τη φιναλίστ του περσινού Champions League, μία εβδομάδα πριν το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, για την 1η αγωνιστική της Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να «τσεκάρει» την ετοιμότητα της ομάδας και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις των Πειραιωτών.