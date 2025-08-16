Οφσάιντ το πρώτο γκολ της Ίντερ (vids)
Δείτε τα δύο γκολ της Ίντερ στο φιλικό με τον Ολυμπιακό – Στο πρώτο είναι ξεκάθαρα σε θέση οφσάιντ ο Λαουτάρο
Σε εξέλιξη είναι το σπουδαίο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ίντερ στην Ιταλία, στην πρόβα τζενεράλε επιπέδου Champions League των Πειραιωτών εν όψει της έναρξης της Stoiximan Super League το επόμενο Σάββατο (23/8, 20:00) με τον Αστέρα στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Στο 16′ και το 53′ η Ίντερ πέτυχε δύο γκολ κόντρα στους νταμπλούχους Ελλάδας και έτσι απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων.
Βέβαια, στο πρώτο γκολ ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ είναι ξεκάθαρα σε θέση οφσάιντ, προτού δώσει την μπάλα για τον Ντι Μάρκο, που σκόραρε από κοντά για το 1-0.
Ακολούθησε στο 53′ το 2-0 με τον Τούραμ, σε μία φάση διαρκείας που αρχικά έσωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης, αλλά που δεν κατάφερε να αποσοβήσει το δεύτερο τέρμα των «νερατζούρι».
