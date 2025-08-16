Εκτός από το οφσάιντ-γκολ του Ντι Μάρκο για το 1-0 της Ίντερ (ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης ο Λαουτάρο) υπήρξε στο δεύτερο ημίχρονο μία ακόμη αδικία κατά του Ολυμπιακού, που αλλοίωσε το αποτέλεσμα της φιλικής αναμέτρησης-πρόβα τζενεράλε των νταμπλούχων Ελλάδας εν όψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, στο 62′ ο Ζιελίνσκι ανέτρεψε τον Καμπελά μέσα στην περιοχή της Ίντερ, αλλά ο διαιτητής του αγώνα δεν υπέδειξε το πέναλτι, παρότι ήταν μία πεντακάθαρη φάση. Το παρακάτω βίντεο αποδεικνύει του λόγου αληθές και δεν χωράει καμία αμφιβολία.

Δείτε τη φάση:

Ένα φιλικό στο οποίο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δοκίμασε πρόσωπα και σχήματα και έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα για τη δουλειά που γίνεται στις «ερυθρόλευκες» προπονήσεις, μια εβδομάδα πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.

Οι Ερυθρόλευκοι επιστρέφουν στην Αθήνα και μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα τους στη Super League, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Τρίπολης, σε ένα ματς που θα πραγματοποιηθεί στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης» (23/8, 20:00).