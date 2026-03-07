Αταλάντα – Ουντινέζε 2-2: Έμεινε πίσω στη μάχη της Ευρώπης η ομάδα του Μπέργκαμο

Ήττα 2-1 από τη Σασουόλο εκτός έδρας την 1η Μαρτίου, μεσοβδόμαδο 2-2 με τη Λάτσιο για το Κύπελλο και τώρα, νέα γκέλα για την Αταλάντα, αυτή τη φορά εντός έδρας, 2-2 με την Ουντινέζε, για την 28η αγωνιστική της Serie A.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Ραφαέλε Παλαντίνο έχασε ακόμη περισσότερο πολύτιμο έδαφος στη μάχη για την έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν. Έμεινε στην 7η θέση και τους 45 βαθμούς, χάνοντας την ευκαιρία να πιάσει έστω και προσωρινά τη Γιουβέντους στους 47 και την προνομιούχο 6η θέση. Μάλιστα, τα πράγματα για αυτή θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, αφού η Ουντινέζε προηγήθηκε 0-2 στο 55′, πριν τελικά έρθουν γκολ μίνι ανατροπής μέσα σε τέσσερα λεπτά (75′ – 79′) για να σώσουν έτσι οι «νερατζούρι» τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας. Όλα αυτά, ενώ μέχρι και την ήττα από τη Σασουόλο, μετρούσαν 7 νίκες και 2 ισοπαλίες, τις τελευταίες 9 αγωνιστικές.

Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, όπως προαναφέρθηκε οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 0-2 με γκολ των Κρίστενσεν (40′) και Ντέιβις (55′), όμως η Αταλάντα έφτασε στην ισοφάριση εντός τεσσάρων λεπτών. Πρώτα ο Σκαμάκα στο 65′ μείωσε, προτού ο ίδιος παίκτης ισοφαρίσει λίγο αργότερα για το τελικό 2-2. Δεύτερο σερί θετικό αποτέλεσμα αντίθετα για την Ουντινέζε μετά τη νίκη της 3-0 επί της Φιορεντίνα και πλέον έφτασε στην 10η θέση και τους 36 βαθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως την προσεχή Τρίτη (10/3) η Αταλάντα υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου πιθανώς είχε ήδη στραμμένη την προσοχή της…

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής της Serie A:

Παρασκευή 6/3

Νάπολι – Τορίνο 2-1

Σάββατο 7/3

Κάλιαρι – Κόμο 1-2

Αταλάντα – Ουντινέζε 2-2

21:45 Γιουβέντους – Πίζα

Κυριακή 8/3

13:30 Λέτσε – Κρεμονέζε

16:00 Μπολόνια – Βερόνα

16:00 Φιορεντίνα – Πάρμα

19:00 Τζένοα – Ρόμα

21:45 Μίλαν – Ίντερ

Δευτέρα 9/3

21:45 Λάτσιο – Σασουόλο

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (29η):

Παρασκευή 13/3

Τορίνο – Πάρμα (21:45)

Σάββατο 14/3

16:00 Ίντερ – Αταλάντα

19:00 Νάπολι – Λέτσε

21:45 Ουντινέζε – Γιουβέντους

Κυριακή 15/03

13:30 Βερόνα – Τζένοα

16:00 Πίζα – Κάλιαρι

16:00- Σασουόλο – Μπολόνια

19:00 Κόμο – Ρόμα

21:45 Λάτσιο – Μίλαν