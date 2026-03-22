Serie A: Νίκη (1-0) μετά από τρία ματς για την Αταλάντα και τροχιά Ευρώπης, τρίτη σερί για την Λάτσιο (2-0)

Επιστροφή στις νίκες (1-0) μετά από τρεις αγωνιστικές για την Αταλάντα, αν και δεν ικανοποίησε απέναντι στην ουραγό Βερόνα. Με πρωταγωνιστή τον Κένεθ Τέιλορ, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ, η Λάτσιο πέρασε από την Μπολόνια (2-0) και σημείωσε τρίτη σερί νίκη.

Αναλυτικά τα δυο ματς της 30ής αγωνιστικής της Serie A:

Εκανε το… καθήκον της η Αταλάντα απέναντι στην ουραγό Βερόνα καθώς νίκησε 1-0 και επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις αγωνιστικές. Παράλληλα, παραμένει μια ανάσα από θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, καθώς είναι 7η με 50 βαθμούς, έναν βαθμό πίσω από την Ρόμα που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο καθώς υποδέχεται (19:00) την Λέτσε και βρίσκεται στην έκτη θέση με 51 βαθμούς η οποία οδηγεί στο Conference League.

Η Αταλάντα είχε να διαχειριστεί και το ψυχολογικό θέμα του αποκλεισμού της από το Champions League από την Μπάγερν, με συνολικό σκορ 10-2. Η νίκη απέναντι στη Βερόνα ήταν μονόδρομος και το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Ζαπακόστα στο 37’ με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στο 56’ θα μπορούσε να σκοράρει δεύτερη φορά, όμως το σουτ του Κρστόβιτς βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Στο τέλος η Βερόνα πίεσε και είχε ευκαιρίες να σκοράρει με τον Ορμπάν στο 77’ και στο 80’.

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Κολάσινατς (76’ Χίεν), Ντζιμσίτι, Σκαλβίνι, Τζαπακόστα, Ντε Ρόουν (88’ Σάμαρντζιτς), Έντερσον (63’ Πάσαλιτς), Μπερνασκόνι, Ντε Κετελάρε (76’ Μούσα), Ζαλέβσκι (63’ Ρασπαντόρι), Κρστόβιτς

ΒΕΡΟΝΑ: Μοντιπό, Νέλσον, Έντμουντσον, Βαλεντίνι, Μπελγκαλί, Άκπα Άκπρο (85’ Μπερνέντ), Γκαλιαρντίνι (66’ Αλ Μουσράτι), Αρουί (66’ Σούσλοβ), Φρέζε (48’ Ογιεγκόκε), Μπόουι (78’ Σαρ), Ορμπάν

Με δυο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η Λάτσιο πέτυχε εκτός έδρας νίκη (2-0) επί της Μπολόνια που παρουσιάστηκε κουρασμένη από το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ρόμα, εναντίον της οποίας προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League μετά από παράταση. Η Λάτσιο πέτυχε τρίτη σερί νίκη και είναι 8η με 43 βαθμούς, ξεπερνώντας την Μπολόνια που έμεινε 9η με 42 βαθμούς.

Η Μπολόνια είχε ελαφρά υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, όμως χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Επίσης, στο 51’ ο τερματοφύλακας της Λάτσιο Εντουάρντο Μότα απέκρουσε πέναλτι του Ορσολίνι. Για την Λάτσιο το σκορ άνοιξε ο Τέιλορ με σουτ στο 72’ και ο ίδιος πέτυχε το 2-0, με ένα ακόμη σουτ στο 82’. Ετσι ο Τέιλορ εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή του αγώνα.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Ζορτέα (89′ Φέργκιουσον), Βιτίκ, Χέγκεμ (75’ Λουκουμί), Μόρο, Μιράνδα, Σομ, Ορσολίνι (62’ Ντομίνγκες), Μπερναρντέσκι (75’ Νταλινγκά), Ρόου (62’ Καμπιάγκι), Κάστρο

ΛΑΤΣΙΟ: Μότα, Μάρουσιτς, Χίλα (26’ Πρόβστγκααρντ), Ρομανιόλι, Ταβάρες, Ντελέ Μπασιρού, Τέιλορ, Πάτρικ, Ίζακσεν (61’ Καντσελιέρι), Μαλντίνι (62’ Ντιά), Πέδρο (46’ Νόσλιν).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής:

Κάλιαρι – Νάπολι 0-1

Τζένοα – Ουντινέζε 0-2

Πάρμα – Κρεμονέζε 0-2

Μίλαν – Τορίνο 3-2

Γιουβέντους – Σασουόλο 1-1

Κόμο – Πίζα 5-0

Αταλάντα – Βερόνα 1-0

Μπολόνια – Λάτσιο 0-2

22/3 19:00 Ρόμα – Λέτσε

22/3 21:45 Φιορεντίνα – Ίντερ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

4/4 16:00 Σασουόλο – Κάλιαρι

4/4 19:00 Βερόνα – Φιορεντίνα

4/4 21:45 Λάτσιο – Πάρμα

5/4 16:00 Κρεμονέζε – Μπολόνια

5/4 19:00 Πίζα – Τορίνο

5/4 21:45 Ίντερ – Ρόμα

6/4 16:00 Λέτσε – Αταλάντα

6/4 16:00 Ουντινέζε – Κόμο

6/4 19:00 Γιουβέντους – Τζέονοα

6/4 21:45 Νάπολι – Μίλαν