Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)

Μεγάλη μάχη στον ιταλικό εμφύλιο και το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Europa League κρίθηκε στην παράταση, όπου η Μπολόνια πέτυχε τέταρτο γκολ (4-3) και έβγαλε νοκ άουτ τη γηπεδούχο Ρόμα. Στην κανονική διάρκεια οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3, ενώ ούτε το πρώτο ματς (1-1) έβγαλε νικητή. Στα προημιτελικά η Μπολόνια θα παίξει κόντρα στην Αστον Βίλα.

Το ημίχρονο στη Ρώμη έληξε 2-1 υπέρ των φιλοξενούμενων. Το σκορ άνοιξε η Ρόμα στο 22’ με σουτ του Τζόναθαν Ρόου μετά από πάσα του Κάστρο, η Μπολόνια ισοφάρισε στο 32’ με καρφωτή κεφαλιά του Εντικά και πέρασε μπροστά στο σκορ (2-1) με εύστοχο πέναλτι του Μπερναρντέσκι στο 45+2’, το οποίο καταλογίστηκε σε ανατροπή του Ζορτέα από τον Ελ Σαραουί. Στο 58’ η Μπολόνια πίστεψε ότι προκρίθηκε καθώς πέτυχε τρίτο γκολ με τον Σαντιάγκο Κάστρο, το οποίο ξεκίνησε από λάθος της άμυνας. Η Ρόμα απάντησε (2-3) στο 70’ με εύστοχο πέναλτι του Μάλεν, το οποίο κέρδισε ο Βαζ από τον Φράουλερ και ισοφάρισε στο 80’ με τον Πελεγκρίνι μετά από ασίστ του Βαζ.

Ετσι το ματς πήγε στην παράταση και η Μπολόνια πανηγύρισε την πρόκριση στο 111’ με γκολ του Καμπιάγκι (4-3), μετά από πάσα του Νταλίγκα.

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Μαντσίνι, Εντικά, Ερμόσο, Τσελίκ (109’ Θαραγόθα), Γουέσλι, Πιζίλι (105’ Ελ Αϊναουί), Κριστάντε, Κονέ (20’ Πελεγκρίνι), Ελ Σααραουί (57’ Βαζ), Μάλεν.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Ζοάο Μάριο, Λουκουμί, Βιτίκ (73’ Καζάλε), Ζορτέα, Πόμπεγκα (91’ Μόρο), Φρόιλερ (114’ Χέγκεμ), Φέργκιουσον, Κάστρο (73’ Νταλινγκά), Μπερναρντέσκι (79’ Ορσολίνι), Ρόου (73’ Καμπιάγκι).

Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16

Μπολόνια – Ρόμα 1-1

Λιλ – Άστον Βίλα 0-1

Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0

Στουτγκάρδη – Πόρτο 1-2

Θέλτα – Λιόν 1-1

Φερεντσβάρος – Μπράγκα 2-0

Γκενκ – Φράιμπουργκ 1-0

Νότιγχαμ – Μίντιλαντ 0-1

Οι αγώνες ρεβάνς

Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0

Μίντιλαντ – Νότιγχαμ 0-3 στα πέναλτι (κ.α. και παράταση 1-2))

Φράιμπουργκ – Γκενκ 5-1

Λιόν – Θέλτα 0-2

Ρόμα – Μπολόνια 3-4 στην παράταση (κ.α. 3-3)

Άστον Βίλα – Λιλ 2-0

Πόρτο – Στουτγκάρδη 2-0

Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Μπράγκα– Μπέτις

Φράιμπουργκ-Θέλτα

Πόρτο- Νότιγχαμ

Μπολόνια-Άστον Βίλα

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Μπράγκα ή Μπέτις Vs Φράιμπουργκ ή Θέλτα

Πόρτο ή Νότιγχαμ Vs Μπολόνια ή Άστον Βίλα

Ο τελικός

20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη