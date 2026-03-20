Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)
Europa League 20 Μαρτίου 2026, 00:38

Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)

Στην παράταση έλυσαν τις διαφορές τους η Ρόμα και η Μπολόνια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-1, η Ρόμα ισοφάρισε 3-3 και στο 111’ σκόραρε η Μπολόνια και πανηγύρισε.

Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Μεγάλη μάχη στον ιταλικό εμφύλιο και το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Europa League κρίθηκε στην παράταση, όπου η Μπολόνια πέτυχε τέταρτο γκολ (4-3) και έβγαλε νοκ άουτ τη γηπεδούχο Ρόμα. Στην κανονική διάρκεια οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3, ενώ ούτε το πρώτο ματς (1-1) έβγαλε νικητή. Στα προημιτελικά η Μπολόνια θα παίξει κόντρα στην Αστον Βίλα.

Το ημίχρονο στη Ρώμη έληξε 2-1 υπέρ των φιλοξενούμενων. Το σκορ άνοιξε η Ρόμα στο 22’ με σουτ του Τζόναθαν Ρόου μετά από πάσα του Κάστρο, η Μπολόνια ισοφάρισε στο 32’ με καρφωτή κεφαλιά του Εντικά και πέρασε μπροστά στο σκορ (2-1) με εύστοχο πέναλτι του Μπερναρντέσκι στο 45+2’, το οποίο καταλογίστηκε σε ανατροπή του Ζορτέα από τον Ελ Σαραουί. Στο 58’ η Μπολόνια πίστεψε ότι προκρίθηκε καθώς πέτυχε τρίτο γκολ με τον Σαντιάγκο Κάστρο, το οποίο ξεκίνησε από λάθος της άμυνας. Η Ρόμα απάντησε (2-3) στο 70’ με εύστοχο πέναλτι του Μάλεν, το οποίο κέρδισε ο Βαζ από τον Φράουλερ και ισοφάρισε στο 80’ με τον Πελεγκρίνι μετά από ασίστ του Βαζ.

Ετσι το ματς πήγε στην παράταση και η Μπολόνια πανηγύρισε την πρόκριση στο 111’ με γκολ του Καμπιάγκι (4-3), μετά από πάσα του Νταλίγκα.

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Μαντσίνι, Εντικά, Ερμόσο, Τσελίκ (109’ Θαραγόθα), Γουέσλι, Πιζίλι (105’ Ελ Αϊναουί), Κριστάντε, Κονέ (20’ Πελεγκρίνι), Ελ Σααραουί (57’ Βαζ), Μάλεν.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Ζοάο Μάριο, Λουκουμί, Βιτίκ (73’ Καζάλε), Ζορτέα, Πόμπεγκα (91’ Μόρο), Φρόιλερ (114’ Χέγκεμ), Φέργκιουσον, Κάστρο (73’ Νταλινγκά), Μπερναρντέσκι (79’ Ορσολίνι), Ρόου (73’ Καμπιάγκι).

Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16

Μπολόνια – Ρόμα 1-1

Λιλ – Άστον Βίλα 0-1

Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0

Στουτγκάρδη – Πόρτο 1-2

Θέλτα – Λιόν 1-1

Φερεντσβάρος – Μπράγκα 2-0

Γκενκ – Φράιμπουργκ 1-0

Νότιγχαμ – Μίντιλαντ 0-1

Οι αγώνες ρεβάνς

Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0

Μίντιλαντ – Νότιγχαμ 0-3 στα πέναλτι (κ.α. και παράταση 1-2))

Φράιμπουργκ – Γκενκ 5-1

Λιόν – Θέλτα 0-2

Ρόμα – Μπολόνια 3-4 στην παράταση (κ.α. 3-3)

Άστον Βίλα – Λιλ 2-0

Πόρτο – Στουτγκάρδη 2-0

Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Μπράγκα– Μπέτις

Φράιμπουργκ-Θέλτα

Πόρτο- Νότιγχαμ

Μπολόνια-Άστον Βίλα

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Μπράγκα ή Μπέτις Vs Φράιμπουργκ ή Θέλτα

Πόρτο ή Νότιγχαμ Vs Μπολόνια ή Άστον Βίλα

Ο τελικός

20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)
Europa League 20.03.26

Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)

Στην παράταση έλυσαν τις διαφορές τους η Ρόμα και η Μπολόνια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-1, η Ρόμα ισοφάρισε 3-3 και στο 111’ σκόραρε η Μπολόνια και πανηγύρισε.

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Λιόν – Θέλτα

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ήττα... πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό νίκη η AZ (4-0)

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι στα Όσκαρ - Τώρα, ξέρουμε γιατί

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση

Γιάννης Μπασκάκης
Η Ουκρανία αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση - Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο

Στράτος Ιωακείμ
Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Λουκάς Καρνής
Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα - Συγκρίνοντας τα εισοδήματα πλουσίων και φτωχών

Στράτος Ιωακείμ
Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

