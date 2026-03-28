Συμφωνία Σπαλέτι – Γιουβέντους μέχρι το 2028

Με το βλέμμα στραμμένο τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, η Γιουβέντους προχωρά σε μια καθοριστική κίνηση για τη σταθερότητα του συλλόγου, καθώς βρίσκεται μία ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι μέχρι το 2028. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης προς τον Ιταλό τεχνικό σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Η «Γηραιά Κυρία» συνεχίζει τη μάχη για την εξασφάλιση της τέταρτης θέσης στη Serie A, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική ισορροπία του συλλόγου μέσω της συμμετοχής στο UEFA Champions League. Την ίδια στιγμή, όμως, οι διοικούντες δεν χάνουν χρόνο και σχεδιάζουν ήδη την επόμενη ημέρα, «κλειδώνοντας» τον άνθρωπο που θεωρούν ιδανικό για να ηγηθεί της προσπάθειας.

Η επέκταση μέχρι το 2028 δεν θα έχει τη μορφή ενός μονοετούς συμβολαίου με οψιόν ανανέωσης, όπως είχε αρχικά διαρρεύσει, αλλά θα αποτελέσει καθαρή διετή επιμήκυνση. Πρόκειται ουσιαστικά για μια «θωράκιση» του προπονητή, που έρχεται ως φυσική συνέχεια της δημόσιας στήριξης από τον Τζον Ελκαν, επικεφαλής της Exor, βασικού μετόχου της Γιουβέντους. Ο Ελκαν είχε πρόσφατα επαινέσει τον Σπαλέτι για την αλλαγή κλίματος στα αποδυτήρια, υπογραμμίζοντας ότι επανέφερε τη δίψα για διάκριση και τη νοοτροπία νικητή.

Παράλληλα με την ανανέωση, ο Σπαλέτι αναμένεται να έχει άμεσα επαφές με τη διοίκηση και ειδικότερα με τον διευθύνοντα σύμβουλο για τον σχεδιασμό του ρόστερ της επόμενης περιόδου. Οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το αν η ομάδα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Champions League, καθώς τα έσοδα από τη διοργάνωση επηρεάζουν άμεσα το μεταγραφικό budget.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το βάρος πέφτει στην ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Ο Σπαλέτι φέρεται να επιθυμεί την παραμονή του Ντούσαν Βλάχοβιτς, θεωρώντας τον βασικό πυλώνα της επίθεσης, ενώ παράλληλα εξετάζεται η επιστροφή του Ραντάλ Κόλο Μουανί, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Στο προσκήνιο βρίσκεται και ένα ιδιαίτερα ηχηρό όνομα: αυτό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος θα μπορούσε να αποκτηθεί ως ελεύθερος, προσθέτοντας εμπειρία και εκτελεστική δεινότητα στην κορυφή της επίθεσης.

Η Γιουβέντους επιχειρεί έτσι να συνδυάσει τη βραχυπρόθεσμη επιτυχία με τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Η ανανέωση του Σπαλέτι δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διοικητική απόφαση, αλλά ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο σύλλογος επιδιώκει να επανέλθει στην κορυφή του ιταλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με ένα σαφές πλάνο και ισχυρή ηγεσία στον πάγκο.