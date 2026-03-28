Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Συμφωνία Σπαλέτι – Γιουβέντους μέχρι το 2028
Ποδόσφαιρο 28 Μαρτίου 2026, 10:32

Συμφωνία Σπαλέτι – Γιουβέντους μέχρι το 2028

Σταθερότητα στον πάγκο και φιλόδοξος σχεδιασμός ενόψει της επόμενης σεζόν ο στόχος των «μπιανκονέρι»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με το βλέμμα στραμμένο τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, η Γιουβέντους προχωρά σε μια καθοριστική κίνηση για τη σταθερότητα του συλλόγου, καθώς βρίσκεται μία ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι μέχρι το 2028. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης προς τον Ιταλό τεχνικό σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Η «Γηραιά Κυρία» συνεχίζει τη μάχη για την εξασφάλιση της τέταρτης θέσης στη Serie A, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική ισορροπία του συλλόγου μέσω της συμμετοχής στο UEFA Champions League. Την ίδια στιγμή, όμως, οι διοικούντες δεν χάνουν χρόνο και σχεδιάζουν ήδη την επόμενη ημέρα, «κλειδώνοντας» τον άνθρωπο που θεωρούν ιδανικό για να ηγηθεί της προσπάθειας.

Η επέκταση μέχρι το 2028 δεν θα έχει τη μορφή ενός μονοετούς συμβολαίου με οψιόν ανανέωσης, όπως είχε αρχικά διαρρεύσει, αλλά θα αποτελέσει καθαρή διετή επιμήκυνση. Πρόκειται ουσιαστικά για μια «θωράκιση» του προπονητή, που έρχεται ως φυσική συνέχεια της δημόσιας στήριξης από τον Τζον Ελκαν, επικεφαλής της Exor, βασικού μετόχου της Γιουβέντους. Ο Ελκαν είχε πρόσφατα επαινέσει τον Σπαλέτι για την αλλαγή κλίματος στα αποδυτήρια, υπογραμμίζοντας ότι επανέφερε τη δίψα για διάκριση και τη νοοτροπία νικητή.

Παράλληλα με την ανανέωση, ο Σπαλέτι αναμένεται να έχει άμεσα επαφές με τη διοίκηση και ειδικότερα με τον διευθύνοντα σύμβουλο για τον σχεδιασμό του ρόστερ της επόμενης περιόδου. Οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το αν η ομάδα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Champions League, καθώς τα έσοδα από τη διοργάνωση επηρεάζουν άμεσα το μεταγραφικό budget.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το βάρος πέφτει στην ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Ο Σπαλέτι φέρεται να επιθυμεί την παραμονή του Ντούσαν Βλάχοβιτς, θεωρώντας τον βασικό πυλώνα της επίθεσης, ενώ παράλληλα εξετάζεται η επιστροφή του Ραντάλ Κόλο Μουανί, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Στο προσκήνιο βρίσκεται και ένα ιδιαίτερα ηχηρό όνομα: αυτό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος θα μπορούσε να αποκτηθεί ως ελεύθερος, προσθέτοντας εμπειρία και εκτελεστική δεινότητα στην κορυφή της επίθεσης.

Η Γιουβέντους επιχειρεί έτσι να συνδυάσει τη βραχυπρόθεσμη επιτυχία με τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Η ανανέωση του Σπαλέτι δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διοικητική απόφαση, αλλά ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο σύλλογος επιδιώκει να επανέλθει στην κορυφή του ιταλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με ένα σαφές πλάνο και ισχυρή ηγεσία στον πάγκο.

Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»
Αθλητισμός & Σπορ 27.03.26

Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»

Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός στο αμάξι του

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Σύνταξη
Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ – Σφυροκόπημα των IDF σε Λίβανο και Τεχεράνη
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 10:23

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ – Σφυροκόπημα των IDF σε Λίβανο και Τεχεράνη

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο, επιβεβαίωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
