Σπαλέτι μετά την 5άρα από τη Γαλατασαράι: «Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας»

Η Γαλατασαράι διέλυσε με 5-2 την Γιουβέντους και της άφησε ελάχιστα περιθώρια ενόψει της ρεβάνς με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να μιλά για την ήττα της ομάδας του θέτοντας άπαντες προ των ευθυνών τους.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι τόνισε πως άπαντες στο αγωνιστικό τμήμα της «Μεγάλης Κυρίας», έκαναν βήματα πίσω στην ήττα από τους Τούρκους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σπαλέτι:

«Τελειώσαμε άσχημα το πρώτο ημίχρονο και προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε την τάξη στο δεύτερο μέρος, όμως είχαμε έλλειμμα σε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Απόψε κάναμε τρία βήματα πίσω, όχι ένα» σημείωσε αρχικά ο Ιταλός τεχνικός.

«Ο Καμπιάζο ρίσκαρε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στο τέλος του πρώτου μέρους. Αν έχεις έναν παίκτη με κίτρινη κάρτα σε αυτά τα παιχνίδια, πρέπει να ξέρεις πώς να τον διαχειριστείς, αλλά πληρώσαμε το τίμημα με τον Καμπάλ. Αυτή η δεύτερη κίτρινη κάρτα μάς δημιούργησε δυσκολίες και στη συνέχεια προσθέσαμε πάρα πολλά λάθη.

Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Σε ατομικό επίπεδο και όσον αφορά την κατανόηση ορισμένων καταστάσεων, δεν είμαστε ακόμα στην καλύτερη δυνατή φόρμα μας και απόψε χειροτερέψαμε τα πράγματα.

Η αποβολή είναι σημαντική δεδομένης της δυσκολίας του αγώνα, αλλά πρέπει να δουλεύουμε καλύτερα σε τέτοιες καταστάσεις. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Πρέπει να λογοδοτήσουμε στον σύλλογο και στον κόσμο», υπογράμμισε.