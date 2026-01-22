Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)

Συμβαίνουν και στις… καλύτερες οικογένειες! Ένας οπαδός της Γιουβέντους που προφανώς έχει πολύ υψηλότερες απαιτήσεις από την φετινή εικόνα της ομάδας του, αποφάσισε να… κοουτσάρει ο ίδιος την «Μεγάλη Κυρία» στο ματς με τη Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κατά τη διάρκεια του αγώνα λοιπόν, έδινε… οδηγίες στον Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος αφού είδε και απόειδε, αποφάσισε να του απαντήσει…

Ενώ λοιπόν ο οπαδός ζητούσε αλλαγές από τον προπονητή της ομάδας, ο Σπαλέτι γύρισε προς την εξέδρας και του απάντησε, ανοίγοντας έναν μίνι-διάλογο. Άλλωστε, ο Ιταλός τεχνικός ουδέποτε ήταν κάποιος που φοβόταν να μπει σε κόντρα με οποιονδήποτε, αν θεωρούσε ότι είχε δίκιο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αφού πρώτα εξήγησε στον συμπατριώτη του το προφανές, ότι δεν γίνεται δηλαδή να αλλάξει όλη την ομάδα του, έπειτα τον κάλεσε να καθίσει σπίτι του την επόμενη φορά, από τη στιγμή που δεν του αρέσει αυτό που βλέπει…

“Se non ti piacciono quelli che faccio giocare stai a casa”: #Spalletti racconta il battibecco con il tifoso durante #JuveBenfica 🗣️⚪️⚫️ pic.twitter.com/89etD5OFIJ — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) January 22, 2026

Τι είπε ο Σπαλέτι στον οπαδό

Το παραπάνω περιστατικό περιέγραψε ο ίδιος ο Σπαλέτι μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση μετά το παιχνίδι: «Ας ξεκαθαρίσουμε τι συνέβη. Στον οπαδό απάντησα μόνο μία φορά. Από το πρώτο λεπτό, σε κάθε λάθος που γινόταν από την πλευρά μας, έλεγε “Σπαλέτι βγάλτον έξω”. Του απάντησα πως έχω 5 αλλαγές στη διάθεσή μου και δεν μπορώ να τους αλλάξω όλους, έπειτα δεν ξαναγύρισα. Ήταν κάτι που συνεχιζόταν από την πλευρά του καθόλη τη διάρκεια του αγώνα και του απάντησα πως “Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, τότε μείνε σπίτι σου”», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός.

Σημειώνεται ότι η Γιουβέντους νίκησε τελικά 2-0 τη Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και του Ζοζέ Μουρίνιο και έφτασε τους 12 βαθμούς, συγκομιδή που της εξασφάλισε την παρουσία στα πλέι-οφ του φετινού Champions League.