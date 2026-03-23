Η παραμονή του Σπαλέτι και η μεταγραφική λίστα της Γιουβέντους

Των φρονίμων τα παιδιά… Είναι η λαϊκή ρήση που χρησιμοποιείται σχετικά με τον σχεδιασμό των μεταγραφών ενόψει του καλοκαιριού και ο τεχνικός της Γιουβέντους Λουτσιάνο Σπαλέτι έχει δημιουργήσει μεταγραφική λίστα με τρία ονόματα, με φόντο την επέκταση της συνεργασίας του με τη «Μεγάλη Κυρία» του ιταλικού ποδοσφαίρου, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον Απρίλιο, καθώς οι συζητήσεις είναι σε καλό δρόμο. Ο Σπαλέτι θα επεκτείνει το συμβόλαιό του για δυο χρόνια.

Η παραμονή του Σπαλέτι στην Γιουβέντους δεν εξαρτάται από το αν η ομάδα θα πάρει εισιτήριο για το Champions League. Αυτό θα συμβεί αν τερματίσει στην πρώτη τετράδα ενώ τώρα είναι 5η, με τρεις βαθμούς λιγότερους από την Κόμο. Η συμμετοχή της Γιουβέντους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση είναι προϋπόθεση για το πού θα μπει ο πήχης των μεταγραφών, σε απλά λόγια πόσο θα είναι το μπάτζετ.

Την αποκάλυψη ότι ο τεχνικός της Γιουβέντους Λουτσιάνο Σπαλέτι άνοιξε μεταγραφική λίστα και άρχισε να γράφει ονόματα έκανε η La Gazzetta dello Sport, γράφοντας ότι σε αυτή βρίσκεται ο ‘Αλισον Μπέκερ. Ο Σπαλέτι ξέρει τον γκολκίπερ της Λίβερπουλ από την συνεργασία τους στην Ρόμα και η επιλογή του έχει να κάνει με την αβεβαιότητα για το μέλλον του Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο. Επίσης, ο Σπαλέτι θέλει να ενισχύσει τον ανταγωνισμό για το νούμερο 1, όμως ο ‘Αλισον δεν είναι εύκολη μεταγραφή, καθώς είναι βασικός γκολκίπερ της Λίβερπουλ.

Η λίστα του Σπαλέτι είναι φιλόδοξη. Ο τεχνικός της Γιουβέντους βάζει ψηλά τον πήχη, θα το καταλάβετε με τα άλλα δυο ονόματα, ίσως και να δείχνει ότι μεγάλο θα είναι και το μπάτζετ. Εννοείται ότι παίζει ρόλο και ότι στόχος της επόμενης σεζόν θα είναι το πρωτάθλημα της Serie A, με την ομάδα να δείχνει ότι χρειάζεται ενίσχυση για να επιστρέψει στην κορυφή.

Ο Σπαλέτι ενδιαφέρεται και για τον αρχηγό της Μάντσεστερ Σίτι Μπερνάρντο Σίλβα. Πρόκειται για μια εφικτή επιλογή καθώς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.

Στα… ραντάρ της Γιουβέντους, συνεπώς και στη μεταγραφική λίστα του Σπαλέτι είναι και ο Κόλο Μουανί. Αυτή τη στιγμή ο 27χρονος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν αγωνίζεται δανεικός στην Τότεναμ, όμως στο τέλος της σεζόν θα επιστρέψει στην… βάση του, με τον γαλλικό σύλλογο να φέρεται να είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις.