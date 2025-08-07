sports betsson
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 21:58
Συναγερμός για φωτιά στον Δήμο Γόρτυνας στο Ηράκλειο
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
Conference League 07 Αυγούστου 2025 | 21:01

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, τελικά ισοφαρίστηκε (2-2) πριν το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να «παίζουν» πλέον την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Opap Arena.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Τα εύκολα δύσκολα έκανε η ΑΕΚ στην Κύπρο, με την Ένωση να προηγείται στο 14’ με 2-0 του Άρη Λεμεσού, αλλά να ισοφαρίζεται σε 2-2 στο 31’ και πλέον η πρόκριση στα playoffs του Europa Conference League θα κριθεί στη ρεβάνς της Opap Arena σε επτά βράδια.

Περέιρα (9’) και Ρέλβας (14’) τα γκολ για την ΑΕΚ, με τους Κακουλλή (18’) και Γκόλντσον (31′) να διαμορφώνουν το τελικό 2-2 στο «Alphamega Stadium», στο πρώτο ματς των δύο ομάδων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Σούπερ ξεκίνημα η ΑΕΚ, αλλά…

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το ματς για την ΑΕΚ, που μόλις στο 9ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Περέιρα, μετά από ωραίο σλάλομ του Μάνταλου, που κουβάλησε τη μπάλα και έδωσε ωραία κάθετη πάσα στον Βραζιλιάνο, ο οποίος πλάσαρε για το 1-0.

Η Ένωση δεν έβγαλε το πόδι από το… γκάζι, με τον Ρέλβας να εκμεταλλεύεται το κόρνερ του Μαρίν και με ωραίο σουτ από το ύψος του πέναλτι να κάνει το 2-0 στο 14ο λεπτό.

Ωστόσο, ο Άρης Λεμεσού αντέδρασε και στο 18ο λεπτό, ο Κακουλλής έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, μετά από βαθιά μπαλιά και νίκησε τον Στρακόσια, για να μειώσει σε 2-1.

Μάλιστα, είχε και ευκαιρία να ισοφαρίσει άμεσα όταν και πάλι ο Κακκουλής έκανε το σουτ, αλλά ο Στρακόσια αυτή τη φορά μπλόκαρε τη μπάλα. Αυτό το κατάφεραν οι Κύπριοι στο 31ο λεπτό, όταν ο Γκόλντσον, με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή, μετά από κόρνερ, έκανε το 2-2. Από’ κει και πέρα ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το σκορ ισόπαλο.

«Χάλασε» το ματς στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος, η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 63ο λεπτό, όταν μετά από πολλές κόντρες μέσα στην περιοχή του Άρη, η μπάλα κατέληξε στον Πιερό, αλλά το τελείωμά του ήταν κακό με τη μπάλα να περνά άουτ. Δύο λεπτά μετά, η ΑΕΚ απειλεί και πάλι, αυτή τη φορά με τον Μαρίν, αλλά το σουτ του ήταν αδύναμο και μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας του Άρη.

Από εκεί και πέρα, κάτι οι αλλαγές εκατέρωθεν κάτι ο καιρός που δεν βοηθούσε, αφού τα επίπεδα υγρασίας ήταν πολύ υψηλά, ο ρυθμός στο ματς «έπεσε» με τις δύο ομάδες να μην απειλούν. Η ΑΕΚ είχε την κατοχή και τον έλεγχο του ματς, ωστόσο δεν μπορούσε να τα μετατρέψει σε κάποια επικίνδυνη τελική στην εστία του Άρη και μοιραία οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στη ρεβάνς της Opap Arena, εκεί όπου θα… παιχτεί η πρόκριση.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Η άμεση αντίδραση του Άρη στα δύο γκολ της ΑΕΚ ήταν αυτή που «κράτησε» τους Κύπριους στο παιχνίδι και, με βάση την εξέλιξη του ματς, «ζωντανούς» για την πρόκριση.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Κακουλλής ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο, αφού αυτός έδωσε το σύνθημα για την ισοφάριση. Αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα, χωρίς κάποιος να ξεπεράσει την επιρροή του στο ματς

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Στο ξεκίνημα της σεζόν, σε ένα ματς που είχε τέσσερα γκολ και πολύ καλό ρυθμό ανά διαστήματα, δύσκολα να κερδίσει κάποιος το συγκεκριμένο… βραβείο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Ο Κικατσεϊσβίλι διαχειρίστηκε άψογα το ματς, χωρίς να σφυρά πολύ, κάτι που βοήθησε το ρυθμό, ειδικά στα πρώτα 60 λεπτά του ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Ο Στέγκεμαν είχε ήσυχο απόγευμα στο δωμάτιο του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ

Περέιρα (9’), Ρέλβας (14’) – Κακουλλής (18’), Γκόλντσον (31′)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

Άρης Λεμεσού (Αρτεμ Ράντκοφ): Βανά, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Κορέια, Μάριεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚάουσλαντ (86′ Καζού), Μόντνορ (46′ Μαγιαμπέλα), Κακουλλής (46′ Κοκόριν), Κβιλιτάια (77′ Εφάγκε)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (56′ Πινέδα), Λιούμπισιτς (67′ Γκατσίνοβιτς), Περέιρα (90′ Γιόνσον), Μαρίν (67′ Κουτέσα), Ζίνι (56′ Κοϊτά), Πιερό

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

Η ρεβάνς των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Πέμπτη (14/8) στις 21:00, στην Opap Arena.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Markets
ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης
Ποδόσφαιρο 06.08.25

UEFA ranking: Επιτακτική η ανάγκη της Ελλάδας για βαθμούς – Ο δύσκολος στόχος της 10ης θέσης

Μετά την απώλεια του Άρη και 5 χώρες να ακολουθούν την Ελλάδα με το απόλυτο των ομάδων, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει άμεση ανάγκη από συγκομιδή βαθμών. Τα δεδομένα για την είσοδο στην πρώτη 10άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μουκουντί: «Ο Άρης Λεμεσού είναι μια καλή ομάδα – Είναι σημαντικό πως δεν δεχόμαστε γκολ»
Conference League 06.08.25

Μουκουντί: «Ο Άρης Λεμεσού είναι μια καλή ομάδα – Είναι σημαντικό πως δεν δεχόμαστε γκολ»

Ο Άρολντ Μουκουντί μίλησε για τα επερχόμενα παιχνίδια με τον Άρη Λεμεσού και τόνισε πόσο σημαντικό είναι που η ΑΕΚ δεν έχει δεχτεί γκολ στα προηγούμενα παιχνίδια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

Άνετη νίκη με 4-0 πέτυχε η Ομόνοια μέσα στην έδρα της Αράζ και πλέον η ρεβάνς στην Κύπρο είναι τυπική διαδικασία – Ο ηττημένος από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Βολφσμπέργκερ ο επόμενος αντίπαλος των Κύπριων.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας

«Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει εξωτερική πολιτική αρχών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, και όχι να λειτουργεί ως άκριτος συνομιλητής του Ισραήλ»

Σύνταξη
Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»
Πρότυπο 07.08.25

Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»

Η Σαρλίζ Θερόν, ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ. Αυτό την άλλαξε για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση
Διαμαρτυρία Χεζμπολάχ 07.08.25

Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση

Η πρόταση αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί έως το τέλος του 2025. Αλλά και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του και να οριστικοποιηθούν τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και Ισραήλ-Συρίας.

Σύνταξη
Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ
Τι να περιμένουμε 07.08.25

Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ

Κρίσιμη αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, με κύριο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Europa League 07.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Σύνταξη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο