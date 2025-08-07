Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Τα εύκολα δύσκολα έκανε η ΑΕΚ στην Κύπρο, με την Ένωση να προηγείται στο 14’ με 2-0 του Άρη Λεμεσού, αλλά να ισοφαρίζεται σε 2-2 στο 31’ και πλέον η πρόκριση στα playoffs του Europa Conference League θα κριθεί στη ρεβάνς της Opap Arena σε επτά βράδια.

Περέιρα (9’) και Ρέλβας (14’) τα γκολ για την ΑΕΚ, με τους Κακουλλή (18’) και Γκόλντσον (31′) να διαμορφώνουν το τελικό 2-2 στο «Alphamega Stadium», στο πρώτο ματς των δύο ομάδων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Σούπερ ξεκίνημα η ΑΕΚ, αλλά…

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το ματς για την ΑΕΚ, που μόλις στο 9ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Περέιρα, μετά από ωραίο σλάλομ του Μάνταλου, που κουβάλησε τη μπάλα και έδωσε ωραία κάθετη πάσα στον Βραζιλιάνο, ο οποίος πλάσαρε για το 1-0.

Η Ένωση δεν έβγαλε το πόδι από το… γκάζι, με τον Ρέλβας να εκμεταλλεύεται το κόρνερ του Μαρίν και με ωραίο σουτ από το ύψος του πέναλτι να κάνει το 2-0 στο 14ο λεπτό.

Ωστόσο, ο Άρης Λεμεσού αντέδρασε και στο 18ο λεπτό, ο Κακουλλής έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, μετά από βαθιά μπαλιά και νίκησε τον Στρακόσια, για να μειώσει σε 2-1.

Μάλιστα, είχε και ευκαιρία να ισοφαρίσει άμεσα όταν και πάλι ο Κακκουλής έκανε το σουτ, αλλά ο Στρακόσια αυτή τη φορά μπλόκαρε τη μπάλα. Αυτό το κατάφεραν οι Κύπριοι στο 31ο λεπτό, όταν ο Γκόλντσον, με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή, μετά από κόρνερ, έκανε το 2-2. Από’ κει και πέρα ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το σκορ ισόπαλο.

«Χάλασε» το ματς στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος, η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 63ο λεπτό, όταν μετά από πολλές κόντρες μέσα στην περιοχή του Άρη, η μπάλα κατέληξε στον Πιερό, αλλά το τελείωμά του ήταν κακό με τη μπάλα να περνά άουτ. Δύο λεπτά μετά, η ΑΕΚ απειλεί και πάλι, αυτή τη φορά με τον Μαρίν, αλλά το σουτ του ήταν αδύναμο και μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας του Άρη.

Από εκεί και πέρα, κάτι οι αλλαγές εκατέρωθεν κάτι ο καιρός που δεν βοηθούσε, αφού τα επίπεδα υγρασίας ήταν πολύ υψηλά, ο ρυθμός στο ματς «έπεσε» με τις δύο ομάδες να μην απειλούν. Η ΑΕΚ είχε την κατοχή και τον έλεγχο του ματς, ωστόσο δεν μπορούσε να τα μετατρέψει σε κάποια επικίνδυνη τελική στην εστία του Άρη και μοιραία οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στη ρεβάνς της Opap Arena, εκεί όπου θα… παιχτεί η πρόκριση.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Η άμεση αντίδραση του Άρη στα δύο γκολ της ΑΕΚ ήταν αυτή που «κράτησε» τους Κύπριους στο παιχνίδι και, με βάση την εξέλιξη του ματς, «ζωντανούς» για την πρόκριση.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Κακουλλής ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο, αφού αυτός έδωσε το σύνθημα για την ισοφάριση. Αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα, χωρίς κάποιος να ξεπεράσει την επιρροή του στο ματς

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Στο ξεκίνημα της σεζόν, σε ένα ματς που είχε τέσσερα γκολ και πολύ καλό ρυθμό ανά διαστήματα, δύσκολα να κερδίσει κάποιος το συγκεκριμένο… βραβείο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Ο Κικατσεϊσβίλι διαχειρίστηκε άψογα το ματς, χωρίς να σφυρά πολύ, κάτι που βοήθησε το ρυθμό, ειδικά στα πρώτα 60 λεπτά του ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Ο Στέγκεμαν είχε ήσυχο απόγευμα στο δωμάτιο του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ

Περέιρα (9’), Ρέλβας (14’) – Κακουλλής (18’), Γκόλντσον (31′)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

Άρης Λεμεσού (Αρτεμ Ράντκοφ): Βανά, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Κορέια, Μάριεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚάουσλαντ (86′ Καζού), Μόντνορ (46′ Μαγιαμπέλα), Κακουλλής (46′ Κοκόριν), Κβιλιτάια (77′ Εφάγκε)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (56′ Πινέδα), Λιούμπισιτς (67′ Γκατσίνοβιτς), Περέιρα (90′ Γιόνσον), Μαρίν (67′ Κουτέσα), Ζίνι (56′ Κοϊτά), Πιερό

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

Η ρεβάνς των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Πέμπτη (14/8) στις 21:00, στην Opap Arena.