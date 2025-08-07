Ισοφάρισε σε 2-2 ο Άρης Λεμεσού με τρομερό βολέ του Γκόλντσον (vids)
Μετά από κόρνερ ο Γκόλντσον έπιασε υπέροχο σουτ στην κίνηση και έκανε το 2-2 για τον Άρη Λεμεσού κόντρα στην ΑΕΚ στο 31′.
Πολύ γρήγορα πέταξε το προβάδισμα των δύο γκολ η ΑΕΚ στην Κύπρο καθώς στο 31′ ο Άρης Λεμεσού κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Μετά από κόρνερ που παραχώρησε ο Στρακόσα, η μπάλα στρώθηκε στον Γκόλντσον που με τρομερό σουτ στην κίνηση έκανε το 2-2 για τον Άρη.
Δείτε το γκολ
Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε με 2-0.
Μόλις στο 9′ ο Μάνταλος με απίθανη ενέργεια και ασίστ βρήκε τον Περέιρα που πλάσαρε άψογα για το 0-1.
Πέντε λεπτά μετά και ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, η μπάλα έφτασε στον Περέιρα που βρήκε τον Ρέλβας και εκείνος με εντυπωσιακή κίνηση και σουτ έγραψε το 0-2.
Στο 18′ όμως ήρθε η αντίδραση του Άρη όταν ο Κακουλλής έπιασε την άμυνα της ΑΕΚ στον ύπνο και σε τετ α τετ με τον Στρακόσα έκανε το 1-2.
