Προηγήθηκε 2-0 η ΑΕΚ με Περέιρα και Ρέλβας, μείωσε ο Κακουλλής για τον Άρη Λεμεσού (vids)
Με γκολ των Περέιρα και Ρέλβας η ΑΕΚ προηγήθηκε με 2-0 του Άρη Λεμεσού πριν το πρώτο τέταρτο, αλλά οι Κύπριοι μείωσαν με τον Κακκουλή άμεσα.
- Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
- Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
- Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
- Ο νέος κόσμος που φέρνουν οι δασμοί Τραμπ – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να είχε φανταστεί στην Κύπρο η ΑΕΚ που πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο στο παιχνίδι πέτυχε δύο γκολ κόντρα στον Άρη Λεμεσού.
Μόλις στο 9′ ο Μάνταλος με απίθανη ενέργεια και ασίστ βρήκε τον Περέιρα που πλάσαρε άψογα για το 0-1.
Δείτε το γκολ:
Πέντε λεπτά μετά και ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, η μπάλα έφτασε στον Περέιρα που βρήκε τον Ρέλβας και εκείνος με εντυπωσιακή κίνηση και σουτ έγραψε το 0-2.
Στο 18′ όμως ήρθε η αντίδραση του Άρη όταν ο Κακουλλής έπιασε την άμυνα της ΑΕΚ στον ύπνο και σε τετ α τετ με τον Στρακόσα έκανε το 1-2.
- Γαλλία: Στο στόχαστρο μπόνους 100 εκατομμυρίων από τον Αλ Κελαϊφί
- LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
- LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Σαχτάρ – Τετέ και Σβιντέρσκι βασικοί
- Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του
- Ισοφάρισε σε 2-2 ο Άρης Λεμεσού με τρομερό βολέ του Γκόλντσον (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις