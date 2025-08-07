sports betsson
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
07.08.2025 | 20:27
Αδυναμία απόπλου για το SuperJet – Δεν έκανε το δρομολόγιο Πάρος-Μύκονος λόγω κακοκαιρίας
07.08.2025 | 19:07
Φωτιά στη Ροδόπη: Καίγεται αγροτοδασική έκταση - Σηκώθηκαν εναέρια
07.08.2025 | 20:20
Πυρκαγιά στην Καβάλα - Καίει δασική έκταση (βίντεο)
Προηγήθηκε 2-0 η ΑΕΚ με Περέιρα και Ρέλβας, μείωσε ο Κακουλλής για τον Άρη Λεμεσού (vids)
Ποδόσφαιρο 07 Αυγούστου 2025 | 19:38

Προηγήθηκε 2-0 η ΑΕΚ με Περέιρα και Ρέλβας, μείωσε ο Κακουλλής για τον Άρη Λεμεσού (vids)

Με γκολ των Περέιρα και Ρέλβας η ΑΕΚ προηγήθηκε με 2-0 του Άρη Λεμεσού πριν το πρώτο τέταρτο, αλλά οι Κύπριοι μείωσαν με τον Κακκουλή άμεσα.

Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να είχε φανταστεί στην Κύπρο η ΑΕΚ που πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο στο παιχνίδι πέτυχε δύο γκολ κόντρα στον Άρη Λεμεσού.

Μόλις στο 9′ ο Μάνταλος με απίθανη ενέργεια και ασίστ βρήκε τον Περέιρα που πλάσαρε άψογα για το 0-1.

Δείτε το γκολ:

Πέντε λεπτά μετά και ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, η μπάλα έφτασε στον Περέιρα που βρήκε τον Ρέλβας και εκείνος με εντυπωσιακή κίνηση και σουτ έγραψε το 0-2.

Στο 18′ όμως ήρθε η αντίδραση του Άρη όταν ο Κακουλλής έπιασε την άμυνα της ΑΕΚ στον ύπνο και σε τετ α τετ με τον Στρακόσα έκανε το 1-2.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. τα EBITDA β' τριμήνου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. τα EBITDA β' τριμήνου

Europa League 07.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους Φρανσουά Μοντεστό μίλησε για τους Ντάγκλας Λουίζ, Βλάχοβιτς, Τούντορ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες

Βάιος Μπαλάφας

LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά, κόστους 140 εκατ. ευρώ!
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά, κόστους 140 εκατ. ευρώ!

Ένας οπαδός έφτιαξε μια σελίδα στο GoFundMe με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μπορέσει να αγοράσει τον Κάρλος Μπαλέμπα από τη Μπράιτον!

Αλέξανδρος Κωτάκης

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος

Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους Φρανσουά Μοντεστό μίλησε για τους Ντάγκλας Λουίζ, Βλάχοβιτς, Τούντορ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες

Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Ανακοίνωση ΠΟΥ 07.08.25

Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Σύνταξη

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός
Πόλεμος στη Γάζα 07.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύνταξη

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Υπό κράτηση 07.08.25

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το βίντεο με τον άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο μνημείο προκάλεσε σφροδρές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αφαιρείται η άδεια παραμονής του.

Σύνταξη

Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
Wow 07.08.25

Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια

Οι μετακομίσεις ενέχουν πολλές αναπάντεχες εκπλήξεις και μερικές από αυτές είναι και τα αντικείμενα που αφήνουν σε σπίτια ο

Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Απόρρητο