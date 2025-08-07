Προηγήθηκε 2-0 η ΑΕΚ με Περέιρα και Ρέλβας, μείωσε ο Κακουλλής για τον Άρη Λεμεσού (vids)

Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να είχε φανταστεί στην Κύπρο η ΑΕΚ που πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο στο παιχνίδι πέτυχε δύο γκολ κόντρα στον Άρη Λεμεσού.

Μόλις στο 9′ ο Μάνταλος με απίθανη ενέργεια και ασίστ βρήκε τον Περέιρα που πλάσαρε άψογα για το 0-1.

Δείτε το γκολ:

Πέντε λεπτά μετά και ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, η μπάλα έφτασε στον Περέιρα που βρήκε τον Ρέλβας και εκείνος με εντυπωσιακή κίνηση και σουτ έγραψε το 0-2.

Στο 18′ όμως ήρθε η αντίδραση του Άρη όταν ο Κακουλλής έπιασε την άμυνα της ΑΕΚ στον ύπνο και σε τετ α τετ με τον Στρακόσα έκανε το 1-2.