Γνωστή έγινε η εντεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λάζαρος Ρότα ξεκινά στο δεξί άκρο της άμυνας παρότι χθες δεν προπονήθηκε λόγω αδιαθεσίας ενώ ο Φρανζί Πιερό θα είναι παρτενέρ του Ζίνι στην επίθεση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα για την Ένωση και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί και Πήλιος. Μπροστά τους στον κλασικό του πλέον ρόλο ο Μάνταλος, εσωτερικοί στον ρόμβο οι Λιούμπισιτς, Περέιρα, με τον Μαρίν να είναι πίσω από τους Ζίνι και Πιερό στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός.

Συνοπτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Μάριν, Ζίνι, Πιερό.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πινέδα, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης και Κολιμάτσης

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η εντεκάδα του Άρη Λεμεσού: Βανά, Γιαγκό, Κορέια, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Χαραλάμπους, Μαρχίεφ, Μακόσλαντ, Μοντνόρ, Κακουλλής, Κβιλιτάια.

Στον πάγκο: Πισίας, Σωφρονίου, Καζού, Κακόριν, Μαγιαμπέλα, Λουκουμπάρ, Μάτισικ, Μπουράν, Γκάουσταντ, Εφαγκέ.